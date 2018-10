El 80% de las empresas británicas admite que el Brexit ha socavado sus planes de inversión

El 80% de las empresas del Reino Unido aseguran que la incertidumbre en torno al Brexit ha socavado sus planes de inversión, según un sondeo difundido este domingo por la patronal Confederación de la Industria Británica (CBI).

Este 80%, de un total de 236 grandes empresas y pymes consultadas entre el 19 de septiembre y el 8 de octubre pasados, contrasta con el porcentaje del 36% registrado en otra encuesta realizada en la misma época en 2017.

El 39% de las compañías afirma que incrementará sus planes de contingencia, que pueden incluir recorte de empleos, cambios de sede o almacenamiento de productos, si en noviembre no hay "más claridad" en las negociaciones entre el Gobierno británico y la Unión Europea (UE) sobre la salida de este país del bloque.

Un 24% dijo que aplicará esos planes si se llega a diciembre sin un plan claro sobre la relación futura Reino Unido-UE, y la mayoría admite que incluye en sus preparativos la posibilidad de que las negociaciones acaben sin acuerdo.

En otro apartado del estudio, un 30% de las empresas consultadas afirma que ha examinado "las oportunidades de expansión del negocio que pueden surgir con el 'brexit' y no ha encontrado ninguna".

Un 20% ha identificado oportunidades y un 21% quiere buscarlas pero siente que no puede hacerlo porque "no se sabe qué forma tomará" la marcha británica de la UE. Un 28% aún no ha empezado con la tarea de investigar las oportunidades de crecimiento futuras, señala en sondeo.

La directora general de la CBI, Carolyn Fairbairn, declaró que "la situación es urgente", pues "la velocidad de las negociaciones" entre Londres y Bruselas "está siendo superada por la realidad que afrontan las empresas sobre el terreno". "A no ser que en diciembre se cierre un acuerdo de salida, las empresas presionarán el botón de sus planes de contingencia. Se perderán empleos y se modificarán las cadenas de suministro", advirtió.

Fairbairn subrayó que el efecto en la economía británica de activar estos planes "será significativo", más aún "mientras siga sobre la mesa la posibilidad de que las negociaciones acaben sin acuerdo".