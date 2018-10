Hacienda descubre 1.300 millones en sus inspecciones en las empresas desde 2014

Las actuaciones inspectoras de Hacienda realizadas en las sedes de las empresas se han elevado en lo que va del año 2018 y han supuesto el levantamiento de más de 3.600 actas por un total de 214 millones de euros. Desde 2014 se han descubierto con la entrada en las empresas 1.300 millones de euros de un total de 17.000 actas, según los datos aportados por el director general de la Agencia Tributaria (Aeat).

Destacan especialmente las actuaciones realizadas mediante 15 macrooperaciones coordinadas a nivel nacional desarrolladas en los últimos años, con más de 1.190 expedientes iniciados, 131,8 millones de euros. Estas actuaciones, explicó el director de la Aeat, se realizan por las Unidades de Informática (UAI), que obtienen directamente los datos informáticos con trascendencia tributaria en la sede del contribuyente, evitando el tratamiento previo por parte de los obligados tributarios.

En el transcurso de su intervención en el XXVIII Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se celebró en Alicante, Jesús Gascón explicó que la Aeat ha recibido a través del intercambio de información, que ya se realiza entre más de un centenar de países, 1,6 millones de registros, referidos a 2016 y 2017, con un volumen global de 457.000 millones de euros.

Este intercambio de información -denominado Common Reporting Estándar- se está empleando también para el análisis de información y determinación de perfiles de riesgo. Tras analizar los casos y remitir la información a la Inspección, en mayo de 2018 se abrieron las primeras inspecciones y actualmente se han iniciado un total de 102 actuaciones, a las que se suman decenas de actuaciones de verificación de datos, visitas presenciales y requerimientos de información.

Estas actuaciones han tenido un efecto inducido, que ha supuesto que entre 2013 y 2016 se haya incrementado la base imponible del IRPF en un 25,2 por ciento y el importe a ingresar en un 14,3 por ciento. Además, en el Impuesto sobre el Patrimonio, el total de activos financieros se ha incrementado en un 23,2 por ciento y la cuota íntegra en un 27,4 por ciento.

Tres tipos de infracciones

Los tres tipos de posibles infracciones detectadas se refieren a contribuyentes residentes con rentas de origen extranjero no declaradas total o parcialmente; contribuyentes teóricamente no residentes con información de intercambio entre países contradictoria; y contribuyentes no residentes con obligación real incumplida (fundamentalmente extranjeros con inmuebles en España).

Finalmente, el director de la Agencia Tributaria ha explicado, durante su intervención en el congreso, que la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (Onfi) ha finalizado en 2017 un total de 200 actuaciones. En este capítulo se incluyen los acuerdos previos de valoración (APA), de los que se estimaron 25 de los 39 casos finalizados, cinco fueron desestimados y en nueve casos, los solicitantes desistieron.

La Onfi participa de 259 procedimientos amistosos en materia de imposición directa, de los que se finalizaron 53 en los que se debatía sobre bases imponibles de 930 millones de euros. En los tres últimos años, entre 2015 y 2017, la participación de la Onfi en actuaciones inspectoras ha permitido incrementar las bases imponibles por más de 8.600 millones de euros.