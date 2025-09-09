PSN 'ficha' a Iván Jiménez como nuevo director tecnológico

El Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha incorporado a Iván Jiménez Rendón, procedente de Inetum, como nuevo director tecnológico, según ha informado en una nota de prensa.

Ingeniero informático por la Universidad Europea de Madrid y máster en dirección aseguradora profesional por ICEA y la Universidad Pontificia de Salamanca, Jiménez cuenta con cerca de 25 años de experiencia profesional, en la que se ha encargado de gestionar la implantación y desarrollos de 'core' aseguradores y la coordinación de servicios e implantación de productos y proyectos en entidades bancarias y aseguradoras.

Los últimos cuatro años de su trayectoria se han desarrollado en la consultora de servicios digitales Inetum como director de Operaciones en Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones de Seguros, trabajando con clientes como Mapfre, Cesce, Asisa, Ocaso, Pelayo, Aegón, Seguros El Corte Inglés o Axa, entre otros.

También ha desempeñado su labor en empresas como Atmira, con distintas funciones de responsabilidad en la unidad de seguros, o Efron Consulting, donde trabajó con clientes del sector bancario.

Con la incorporación de Iván Jiménez, detalla la compañía "PSN refuerza su firme compromiso con la innovación tecnológica y la digitalización, elementos clave para continuar creciendo en el sector asegurador".

"Su llegada supone un paso más para potenciar las capacidades tecnológicas de la compañía, desde la optimización de las plataformas operativas hasta el uso de la tecnología para conseguir una mejora en la experiencia del mutualista, todo ello para contribuir a que PSN esté sólidamente posicionada frente a sus retos y oportunidades, actuales y futuros" agregan desde PSN.