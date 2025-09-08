icon-avatar
Economía

Los procedimientos concursales aumentan un 7% en Andalucía hasta septiembre

  • El dato regional supera en 3 puntos a la media nacional
  • Cataluña, Madrid y Valencia son las comunidades con más concursos
Comercio cerrado en el centro de Sevilla. F. Ruso
  1. Juan Esteban Poveda

En los ocho primeros meses de 2025 se han registrado 611 procedimientos concursales y 2.953 disoluciones en Andalucía, según los datos sobre Procedimientos concursales y disoluciones extraídos por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), (compañía filial de Cesce. Estas cifras suponen un incremento del 7% para los primeros, frente a la subida del 4% general, mientras que las disoluciones ascienden un 0,2%, frente al descenso del 0,6% de la media nacional respecto a los mismos meses de 2024.

El número de concursos llega a 487 en Andalucía, un 3% por encima, peor comportamiento que el alza del 0,5% para el conjunto del país. La comunidad también contabiliza 14 planes de reestructuración durante estos ocho meses, 4 menos que en 2024, y 110 procedimientos especiales para microempresas, un 31% más en este caso. La media nacional de procedimientos especiales crece un 30% pero disminuyen un 21% los planes de reestructuración.

Comercio y construcción

Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias son los dos sectores con mayor número de concursos, disoluciones y procedimientos especiales en la comunidad andaluza, con 150 y 83 concursos, 535 y 860 disoluciones y 28 y 18 procedimientos respectivamente. En Comercio se concentran también 6 planes de reestructuración. Por provincias, Málaga y Sevilla acumulan 114 y 152 concursos y 959 y 672 disoluciones en cada caso. Almería es la comunidad con un mayor número de procedimientos especiales, 30, superando los 24 de Sevilla, que también reúne 4 planes de reestructuración.

La comunidad con mayor número de concursos en lo que llevamos de año es Cataluña, con 1.396, un 3,5% por encima del mismo periodo en 2024. La siguiente es Madrid, con 599, los mismos que el año pasado, y muy cerca Valencia, con 584, apenas un 1% más. Juntas representan el 57% del total. Cataluña tiene el mayor aumento, añade 47.

Cataluña es además la que más planes de reestructuración concentra, 41, un 8% superior a los mismos meses del año pasado. Madrid lidera los datos de procedimientos especiales para microempresas, 501, el 43% del total, 138 más que en 2024.

Solo seis autonomías reducen sus datos de procedimientos concursales desde enero: Aragón (-22%), Asturias (-17%), Cantabria, (-10%), Castilla y León (-19%), Galicia (-0,4) y Canarias (-14%). Cataluña reúne algo más del 26% del conjunto, 1.534, Madrid un 19%, 1.121, y Valencia un 13%, 782.

