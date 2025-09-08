Los procedimientos concursales aumentan un 7% en Andalucía hasta septiembre

En los ocho primeros meses de 2025 se han registrado 611 procedimientos concursales y 2.953 disoluciones en Andalucía, según los datos sobre Procedimientos concursales y disoluciones extraídos por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), (compañía filial de Cesce. Estas cifras suponen un incremento del 7% para los primeros, frente a la subida del 4% general, mientras que las disoluciones ascienden un 0,2%, frente al descenso del 0,6% de la media nacional respecto a los mismos meses de 2024.

El número de concursos llega a 487 en Andalucía, un 3% por encima, peor comportamiento que el alza del 0,5% para el conjunto del país. La comunidad también contabiliza 14 planes de reestructuración durante estos ocho meses, 4 menos que en 2024, y 110 procedimientos especiales para microempresas, un 31% más en este caso. La media nacional de procedimientos especiales crece un 30% pero disminuyen un 21% los planes de reestructuración.

Comercio y construcción

Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias son los dos sectores con mayor número de concursos, disoluciones y procedimientos especiales en la comunidad andaluza, con 150 y 83 concursos, 535 y 860 disoluciones y 28 y 18 procedimientos respectivamente. En Comercio se concentran también 6 planes de reestructuración. Por provincias, Málaga y Sevilla acumulan 114 y 152 concursos y 959 y 672 disoluciones en cada caso. Almería es la comunidad con un mayor número de procedimientos especiales, 30, superando los 24 de Sevilla, que también reúne 4 planes de reestructuración.

La comunidad con mayor número de concursos en lo que llevamos de año es Cataluña, con 1.396, un 3,5% por encima del mismo periodo en 2024. La siguiente es Madrid, con 599, los mismos que el año pasado, y muy cerca Valencia, con 584, apenas un 1% más. Juntas representan el 57% del total. Cataluña tiene el mayor aumento, añade 47.

Cataluña es además la que más planes de reestructuración concentra, 41, un 8% superior a los mismos meses del año pasado. Madrid lidera los datos de procedimientos especiales para microempresas, 501, el 43% del total, 138 más que en 2024.

Solo seis autonomías reducen sus datos de procedimientos concursales desde enero: Aragón (-22%), Asturias (-17%), Cantabria, (-10%), Castilla y León (-19%), Galicia (-0,4) y Canarias (-14%). Cataluña reúne algo más del 26% del conjunto, 1.534, Madrid un 19%, 1.121, y Valencia un 13%, 782.