El coste por hora trabajada suma 16 trimestres de alzas tras dispararse un 5,4% en el segundo trimestre

El coste por hora trabajada subió un 5,4% en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado, tasa 3,5 puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada desde el tercer trimestre de 2024, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el repunte del periodo abril-junio de este año, el coste laboral encadena 16 trimestres de alzas interanuales.

Por componentes, el coste salarial (la partida del gasto total por trabajador que el empleador destina a salarios) se incrementó en el segundo trimestre un 5,1% en relación al mismo trimestre de 2024, en tanto que los otros costes (cotizaciones, prestaciones, indemnizaciones...) subieron un 6,2%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, creció un 5,6% interanual entre abril y junio de este año.

Por actividades, las que registraron los mayores incrementos interanuales del coste salarial por hora en el segundo trimestre de 2025 fueron los otros servicios (+8,1%), las actividades profesionales, científicas y técnicas (+8%) y las industrias extractivas (+7,9%). En cambio, los repuntes más moderados se los anotaron las actividades artísticas y recreativas (+2,1%), la Administración Pública (+2,2%) y las actividades financieras y de seguros (+2,8%).

En la hostelería, el coste salarial subió un 3,5% interanual en el segundo trimestre del año, en tanto que el coste laboral se incrementó un 4%.

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el coste laboral por hora trabajada se disparó un 6,8% entre abril y junio de 2025 debido, fundamentalmente, al mayor peso de los pagos extraordinarios respecto al trimestre previo.