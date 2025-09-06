Anthropic acuerda pagar 1.500 millones para resolver un demanda por derechos de autor

La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic acordó este viernes pagar 1.500 millones de dólares a un grupo de escritores y editoriales después de que un juez dictaminara que había descargado y almacenado ilegalmente siete millones de libros protegidos por derechos de autor.

Este será el mayor pago en la historia de los casos de derechos de autor en Estados Unidos, ya que la tecnológica creadora del chatbot en línea Claude pagará 3.000 dólares por obra a 500.000 autores.

No obstante, Anthropic no admite ninguna irregularidad.

En la actualidad, en el país norteamericano hay más de 40 demandas que enfrentan a empresas de IA y los titulares de derechos de autor, ya que compañías como Anthropic, OpenAI, Meta, Amazon, Google y Microsoft necesitan enormes cantidades de datos digitales, algunos de los cuales están protegidos por leyes de derechos de autor, para entrenar a sus modelos de IA.

En tanto, el acuerdo de hoy podría allanar el camino para que más empresas tecnológicas paguen a los titulares de derechos de autor mediante decisiones judiciales y acuerdos, o mediante el pago de licencias.

"Este acuerdo envía un mensaje contundente tanto a las empresas de IA como a los creadores: está mal extraer obras protegidas por derechos de autor de sitios web piratas", declaró a The New York Times Justin A. Nelson, abogado de los autores que interpusieron la demanda contra Anthropic.

El acuerdo se produjo tras un fallo emitido en junio por el juez William Alsup, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. En un juicio sumario, el juez falló a favor de Anthropic.

También indicó que Anthropic había adquirido ilegalmente millones de libros de sitios con libros pirateados como Pirate Library Mirror.

El juez indicó que Anthropic podría haber comprado los libros, pero prefirió "robarlos".

La tecnológica también acordó este viernes eliminar las obras pirateadas que descargó y almacenó.

"El acuerdo de hoy, de aprobarse, resolverá las reclamaciones pendientes de los demandantes. Mantenemos nuestro compromiso con el desarrollo de sistemas de IA seguros que ayuden a las personas y a las organizaciones a ampliar sus capacidades, impulsar el descubrimiento científico y resolver problemas complejos", declaró la asesora general adjunta de Anthropic, Aparna Sridhar, en un comunicado.

A medida que ha crecido la popularidad de los chatbots, diversas empresas de IA ya han acordado con medios de comunicación, editoriales y discográficas licencias para usar su material.

Por ejemplo, OpenAI firmó acuerdos de licencia con medios como Condé Nast y The Washington Post, entre otros medios.