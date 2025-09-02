Trump confirma que apelará la decisión de un tribunal de declarar ilegales la mayoría de sus aranceles

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha confirmado que su Administración pedirá al Tribunal Supremo que aplique un método acelerado en el proceso de apelación por la decisión de un tribunal de Washington de declarar ilegales la mayoría de los aranceles.

El magnate ha asegurado que la Casa Blanca apelará al alto tribunal este miércoles, ya que este impedimento de desplegar su hoja de ruta arancelaria "sería una devastación" para Estados Unidos. "Iremos al Tribunal Supremo, creo que mañana, porque necesitamos una decisión urgente", ha señalado Trump en una rueda de prensa celebrada para anunciar la decisión de trasladar el Comando Espacial a Alabama -estado republicano-, revirtiendo la decisión de Biden de mantenerlo en Colorado -estado demócrata-.

Por otro lado, Trump también ha hablado sobre la tensión con Venezuela. En este sentido, el presidente de EEUU ha confirmado este martes que el Ejército ha llevado a cabo un ataque en aguas del Caribe contra un buque procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas.

"Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas", ha explicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que "grandes cantidades" de droga llegan a Estados Unidos procedentes de Venezuela.