El 'Govern' aprueba un techo de gasto para 2026 de 40.524 millones, un 3,3% superior

El Govern ha aprobado este martes el techo de gasto de la Generalitat para el año 2026, que será de 40.524 millones de euros, lo que representa un incremento real del 3,3% respecto al techo de gasto de 2025, que era de 37.827 millones.

Lo ha anunciado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu, que ha definido el acuerdo como "el primer paso en la elaboración del Presupuesto para el año 2026".

El techo de gasto se ha elaborado teniendo en cuenta la previsión de ingresos no financieros de la Generalitat para el año próximo, que sitúan en el 7,1% (los no financieros no finalistas son de 39.672 millones de euros, un 6,9% más), aunque el incremento real se sitúa en el 3,3% por los desvíos en el gasto de ámbitos por la salud, o por recursos afectados destinados a pagar intereses de la deuda.

Según el Govern, el incremento efectivo es compatible con el cumplimiento de la regla de gasto del 3,3% y mantiene el objetivo de déficit autorizado por el ministerio de Hacienda del 0,1% del PIB, que significan 429 millones de euros.

El límite máximo de gasto fijado está sujeto a modificaciones en los ingresos tributarios, a incrementos o reducciones de las transferencias a las comunidades autónomas o a variaciones relevantes de ingresos o del objetivo de déficit.