El precio del alquiler crece un 10,5% en el último año y eleva el metro cuadrado a 14,5 euros al mes

Los precios del alquiler en España no dejan de avanzar. Así lo pone de relieve el último análisis elaborado por el portal inmobiliario Idealista, que señala que los arrendamientos se han encarecido un 10,5% respecto a agosto de 2024, tras haberse elevado en todo el territorio excepto en la comunidad autónoma de Extremadura. En el último mes, en cambio, los precios descendieron un 0,4% lo que lleva a la compañía a señalar que estos "se han mantenido más o menos sin alteraciones en los últimos tres meses" en el informe publicado este lunes.

A pesar de las rentas percibidas por los caseros crecieron en la mayor parte del país, se aprecian diferencias importantes en la evolución experimentada en cada una de las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid y Baleares se mantienen a la cabeza del ránking como las regiones con un precio por metro cuadrado más elevado, de 20,5 euros y 19,4 euros respectivamente, frente a la media nacional de 14,5 euros. Les siguen Cataluña (18,5 euros), Canarias (15 euros) y País Vasco (14,9 euros) que también se sitúan por encima del promedio.

En cambio, Castilla-La Mancha es la que lidera las subidas en la comparativa interanual (13,5%), a la que siguen Madrid (12,3%), Andalucía (12%) y La Rioja (11,5%). En Comunidad Valenciana (9,6%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,1%), Asturias (9%), Cataluña (8,7%), Galicia (7,6%) y Canarias (7,4%) los precios del alquiler subieron por debajo de la media y Baleares (4,9%), Región de Murcia (5,7%), Euskadi (5,8%), Cantabria (5,9%) y Navarra (6,1%) se ubicaron a la cola de este incremento de los precios de acceso a una vivienda en régimen de alquiler.

Por provincias, los mayores incrementos del precio del alquiler tuvieron lugar en Zamora (19,3%), Segovia (17%), Teruel (16,5%), Ourense (14,6%) y Guadalajara (14,3%). Por el contrario, Guipúzcoa (1,1%), Huesca (2,6%), Álava (4,2%), Pontevedra (4,7%) y Baleares (4,9%) registraron las menores subidas. Madrid (20,5 euros) se mantuvo como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (19,9 euros). Baleares (19,4 euros), Málaga (16,7 euros), Guipúzcoa (16,7 euros), Las Palmas (15,2 euros) y Santa Cruz de Tenerife (14,8 euros) quedan tras ellas, siendo Cáceres (-9,5%), Girona (-3,4%) y Soria (-2,9%) las únicas que registran descensos.

El análisis de idealista pone de relieve que el comportamiento de las rentas en los principales mercados del país fue "totalmente alcista", ya que, además de en San Sebastián, subieron en Madrid (11,6%), Sevilla (9,5%), Bilbao (8%), Alicante (7,6%), Valencia (7,6%), Barcelona (6,8%), Málaga (6,8%) y Palma (4%). Barcelona continuó siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,1 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid (22,2 euros) y San Sebastián (18,4 euros). Al tiempo que Ciudad Real (7,6 euros), Lugo, Zamora, Cuenca y Cáceres (7,9 euros) en los cuatro casos) fueron las capitales con la renta más económica.