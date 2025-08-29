El IPC se estabiliza en el 2,7% en agosto pero la inflación subyacente avanza una décima sobre julio

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa en agosto en el 2,7% interanual en un avance de la misma intensidad que en julio. La estabilización del índice general no se ha trasladado, sin embargo, a la inflación subyacente, que sube una décima hasta el 2,4% interanual.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes los datos adelantados de inflación de agosto, que no serán definitivos hasta el 12 de septiembre. De cumplirse la previsión, el índice general avanzó en el octavo mes del año lo mismo que en julio debido a que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas disminuyeron más que en agosto de 2024 y a que la electricidad subió con menos intensidad que en agosto de 2024, pese a que los carburantes se abarataron menos.

La inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos no elaborados por su volatilidad, encadena dos meses de avance, de una décima cada vez, y se sitúa en el 2,4%.

Según destacan desde el Ministerio de Economía en su valoración habitual de los datos, "la estabilidad de los precios y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo".