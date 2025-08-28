México suspende temporalmente la importación de calzado para salvaguardar la industria nacional

El Gobierno de México ha decidido suspender de forma temporal las importaciones de calzado para proteger la producción nacional de este producto, según se refleja en el Diario Oficial de la Federación de este jueves.

En este documento se esgrime que las importaciones crecientes de calzado terminado han dañado la competitividad de la industria nacional, "por lo que es preciso tomar acciones para evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad de la industria nacional", una medida que puede tomar el Ejecutivo mexicano "cuando lo estime urgente" para regular el comercio exterior y la estabilidad de la producción nacional en beneficio del país.

Entre 2019 y 2024, la tasa media de crecimiento anual del PIB de la industria del calzado experimentó una disminución del 3,1% por las importaciones del calzado, mientras que la producción se contrajo un 0,1% y el empleo un 2,8%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Es una situación que se ha repetido en el último año: la situación económica de la industria nacional sufrió un recorte de su PIB del 12,8% interanual respecto a 2023, el valor de su producción disminuyó un 12,5% y se perdieron 10.958 empleos formales hasta colocar estos puestos de trabajo en unos niveles sin precedentes.

Por su parte, las importaciones de calzado terminado bajo el esquema del Programa IMMEX, que permite importar temporalmente bienes necesarios sin impuestos para ser utilizados en un proceso industrial, crecieron un 159% y un 60,3% en volumen y valor, respectivamente, respecto al mismo período de 2023.