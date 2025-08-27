Clemente González Soler, nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el nombramiento del presidente del Grupo Alibérico, y vicepresidente de Editorial Ecoprensa, Clemente González Soler, como presidente del Consejo Social de Universidad Rey Juan Carlos (URJC), según recoge la referencia de los acuerdos adoptados este miércoles.

"Este nombramiento me hace mucha ilusión", ha comentado el propio González Soler a elEconomista.es tras conocerse la noticia, quien ha destacado la posibilidad que este nombramiento le ofrece de poder ayudar a acercar el mundo de la Universidad y de la Enseñanza al ámbito de las empresas y del trabajo en la economía real, tanto para los alumnos como para los profesores.

González Soler sustituirá en el cargo a Amancio López Seijas, presidente de Grupo Hotusa, que fue nombrado por el Ejecutivo regional para ese mismo cargo en el año 2016.

El Consejo Social de la Rey Juan Carlos es el órgano de participación de la sociedad en la universidad madrileña, encargado de supervisar la actividad económica, promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad y fomentar las relaciones de la URJC con su entorno cultural, profesional y social al servicio de la calidad de las actividades universitarias.

En él se dan cita representantes de la Universidad, las asociaciones empresariales más representativas de la región, los sindicatos, los municipios en los que están los centros, empresas o fundaciones con convenios con la URJC o elegidos por personas de prestigio del ámbito tecnológico, científico o artístico.

El fundador y presidente de Alibérico, el primer grupo privado español y primer grupo familiar europeo del sector del aluminio, cuenta con una dilatada trayectoria en el sector del aluminio de más de 50 años en los que se ha convertido en uno de sus profesionales más prestigiosos al frente de Alibérico, que cuenta con 17 fábricas con las que está presentes en cuatro continentes y opera en cerca de 90 países.

González Soler también desarrolla una intensa actividad institucional. Es presidente de la Asociación de Empresas Laminadoras de Aluminio de España (Aselam) desde 2025 y presidente del Consejo Económico España- Marruecos desde el año 2022, cuando fue nombrado a propuesta del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en Casablanca. Asimismo, fue presidente de IFEMA hasta 2020, en el pasado también formó parte de la Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar y fue vicepresidente de CEIM, la patronal madrileña. Es miembro del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE.

A lo largo de su trayectoria, el ingeniero aeronáutico de formación ha desempeñado el cargo de presidente y consejero delegado de la filial española del gigante Alcan Aluminio, entre 1990 y 1997 y ocupado la Presidencia de organismos internacionales relacionados con esta actividad, como la European Association for Aluminium Surface Treatments (Estal) o el Grupe EAFA Aluminium Semirigid Containers. En el pasado también fue vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de la capital y presidente de las fundaciones Ifema-Lab y ARCO.

González Soler ha recibido diferentes premios y distinciones; entre los más recientes se encuentran la Medalla de San Isidro al Trabajo 2023 concedida por el Ayuntamiento de Madrid, la concesión de la Encomienda de Número de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid en 2021 o el Premio Honor Castilla y León Económica en 2019.

También ha sido galardonado en su comunidad autónoma de origen, Galicia, donde recibió el Premio Victoriano Reinoso al Mejor Empresario Gallego del Año en 2016 y el Título a la Excelencia Galega en la categoría de Empresa concedido por la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (Aegaca) en 2018. Ese mismo año, elEconomista.es le concedió el Premio a la Personalidad más Relevante del Año en el Ámbito Económico y Financiero.

Además, destaca el rol que ha tenido el ámbito académico y formativo, en el que en los últimos años ha ejercido como presidente de la Comisión Económica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), como profesor del Curso 15x15 en la Escuela de Empresarios EDEM y ha recibido la distinción de Profesor Honorario de la Universidad Alfonso X El Sabio.