Alicia Muñoz Lombardía se incorpora como vicepresidenta a la Comisión Ejecutiva del Club Excelencia en Gestión

Alicia Muñoz Lombardía se incorpora al Club Excelencia en Gestión como vicepresidenta de la Comisión Ejecutiva, el máximo órgano ejecutivo de esta organización. Vicesecretaria del Consejo de Santander España y directora de la Asesoría Jurídica de Banca Comercial, Gobierno y Regulación, contribuirá con su experiencia en campos como los de gobierno corporativo, sostenibilidad y transformación organizativa.

Con su incorporación, el Club Excelencia en Gestión suma talento y reafirma su compromiso con un liderazgo diverso, cualificado y alineado con los valores de la buena gestión. La trayectoria y experiencia de Alicia Muñoz Lombardía contribuirán a impulsar el propósito del Club y a seguir acompañando a más organizaciones en su camino hacia una gestión excelente, innovadora y sostenible.

Trayectoria

Profesional con más de 30 años de trayectoria en el ámbito jurídico y empresarial, Alicia ha desarrollado toda su carrera en Grupo Santander, donde ha ocupado distintos puestos directivos en las áreas de Secretaría General y Cumplimiento. Actualmente es también presidenta de Santander Seguros y Reaseguros, consejera de Canal de Isabel II y patrona de la Fundación Aranzadi-La Ley.

Referente en el ámbito del buen gobierno, el derecho bancario y la sostenibilidad, combina su actividad profesional con una destacada labor como conferenciante, docente y autora en publicaciones especializadas. Ha sido reconocida con el premio InspiraLaw de Iberian Lawyer, así como por Forbes como mujer líder del sector legal.