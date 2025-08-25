Bayrou se someterá a una cuestión de confianza en medio del rechazo a los presupuestos

El primer ministro francés, François Bayrou, ofreció este lunes una conferencia de prensa para dar inicio al nuevo curso político, con las negociaciones del presupuesto para 2026 como principal prioridad.

Tras una ronda de conversaciones con sindicatos y empresarios, Bayrou se reunió también con los partidos con representación parlamentaria, en un contexto de rechazo unánime por parte de la izquierda, la extrema derecha y los sindicatos a las líneas maestras del presupuesto.

Estas incluyen un aumento de ingresos de 43.800 millones de euros y un recorte del gasto público con el objetivo de reducir el déficit, que se situó en el 5,8% del PIB el año pasado. La meta para este año es del 5,4%, con una previsión del 4,6% para 2026. De cumplirse este ritmo, en 2029 se alcanzaría un déficit del 2,8%, tres décimas por debajo del límite del 3% fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

La oposición y los sindicatos critican que el ajuste presupuestario recaiga sobre las clases populares y medias, mientras que los sectores más acomodados apenas se verían afectados. Entre las medidas más polémicas se encuentra la propuesta del Ejecutivo de suprimir dos días festivos al año para aumentar la productividad nacional.

Ante estos movimientos, varios partidos de izquierda han anunciado su intención de presentar una moción de censura en cuanto comience formalmente el curso político, el próximo 22 de septiembre. Para que prospere, necesitarán el respaldo de la extrema derecha de Marine Le Pen, como ocurrió en diciembre pasado, cuando la falta de acuerdo sobre los presupuestos de 2025 llevó a la caída del Gobierno de Michel Barnier.

Antes de esa fecha, se ha convocado a través de las redes sociales una jornada de paralización nacional, a la que podrían sumarse partidos de la oposición. El líder del partido radical La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha llamado incluso a una huelga general para el 10 de septiembre, especialmente en sectores clave como la sanidad y la energía. Además, afirmó que "no hay mayoría" para Bayrou.

Por su parte, el líder de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, declaró que este es "el final de su gobierno", dejando clara la pérdida de confianza por parte de ambos partidos.

Con el objetivo de contener la crisis y buscar otros apoyos parlamentarios para sus presupuestos, Bayrou anunció que el 8 de septiembre se someterá a una cuestión de confianza en la Asamblea Nacional. Subrayó que el riesgo para el país es "inmediato", dado que la deuda pública ha alcanzado los 3,345 billones de euros, lo que supone el 114% del PIB, al cierre del primer trimestre de 2025.

El coste del servicio de esa deuda asciende este año a 55.000 millones de euros, el doble que en 2020, y podría alcanzar los 75.000 millones en 2027 si no se adoptan medidas urgentes, según estimaciones del propio Ejecutivo. "Durante los últimos 20 años, cada hora del día y de la noche, la deuda ha aumentado en 12 millones de euros", advirtió Bayrou.

Así, el primer ministro recurre a la herramienta de la cuestión de confianza para poner en manos de los diputados no solo la aprobación de su plan presupuestario, sino también la continuidad de su Gobierno. Confía en que los ciudadanos tomen conciencia de la gravedad de la situación y de la necesidad de reducir el gasto público.

"Tenemos dos opciones: seguir sin hacer nada y empobrecernos, o volver al trabajo para mantener nuestro nivel de vida", afirmó. En ese sentido, apeló a la responsabilidad colectiva y pidió a los franceses que "participen en el esfuerzo" que reclaman las instituciones públicas.

Por último, criticó a quienes, desde distintos sectores políticos, apuestan por el "desorden" y el "caos", e instó a los diputados a dejar de lado sus "etiquetas políticas" y votar en conciencia para evitar repetir el destino del anterior primer ministro, Michel Barnier.