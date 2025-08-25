El precio del alquiler supera su máximo histórico en todas las comunidades autónomas y se sitúa en 1.150 euros de media

El precio del alquiler ha sobrepasado su barrera histórica en todas las comunidades autónomas en los primeros siete meses del año y alcanzado los 14,38 euros al mes por metro cuadrado, tras experimentar una subida del 14% en el último año. Esto significa que un piso de 80 metros cuadrados ya cuesta de media unos 1.150 euros al mes, según los datos recopilados por Fotocasa que califica este como "uno de los momentos más críticos del mercado del alquiler" debido a un escaso nivel de oferta y una demanda creciente y sostenida en el tiempo.

A nivel nacional, el umbral de la burbuja inmobiliaria se superó en el año 2022 y después, se ha superado cada año, sin embargo, esta es la primera vez que sucede en cada una de las autonomías, lo que implica que el coste supere en un 60% los valores de 2007 en algunas de estas zonas, según advierte la compañía del sector residencial.

"Estamos asistiendo a uno de los momentos más críticos para el mercado del alquiler. Por primera vez, los precios de todas las comunidades autónomas han alcanzado máximos históricos, y en algunas zonas superan en más de un 60% los niveles registrados durante la burbuja de 2007. Este fenómeno no es puntual: el precio a nivel nacional ya registró precios históricos en 2022 y va marcando un récord año tras año", ha expresado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

En este sentido, ha explicado que "esta situación responde a un desajuste estructural cada vez más acusado entre una oferta muy limitada y una demanda creciente y sostenida en el tiempo". "La tensión es tal que, en muchas ciudades, el acceso al alquiler se ha convertido en un auténtico desafío, sobre todo para los jóvenes y las familias con menos recursos, que utilizan el alquiler como primera solución habitacional. Las previsiones indican que el tensionamiento continuará y los precios seguirán al alza todo el año mientras la oferta no aumente", ha ilustrado la portavoz del portal inmobiliario.

A inicios de año, en el mes de enero, fueron La Rioja (9,88 euros) y Navarra (13,04 euros) las que superaron esta referencia; en mayo, Andalucía (11,63 euros) y Canarias (15,07 euros); en junio lo hicieron Aragón (10,91 euros), Castilla y León (9,82 euros), Galicia (10,37 euros) y Murcia (10,24 euros) y finalmente en el último mes de julio lo han hecho Asturias (11,47 euros), Baleares (19,01 euros), Cantabria (14 euros), Castilla- La Mancha (8,18 euros), Cataluña (20,41 euros), la Comunitat Valenciana (13,94 euros), Extremadura (7,27 euros), Madrid (21,55 euros) y el País Vasco (16,99 euros).

Asimismo, Fotocasa indica que 48 capitales de provincia han alcanzado el precio máximo durante este año. La única que escapa de esta pauta es Cuenca -que alcanzó máximos en junio de 2022 con un precio medio de 8,51 euros por metro cuadrado al mes-, cuyo valor actual se encuentra un 13,9% por debajo de ese máximo y registra los 7,33 euros por metro cuadrado al mes en julio de 2025.

"Analizando al detalle, la mayoría de las capitales han alcanzado máximos en los últimos meses: en 22 capitales de provincia se han alcanzado precios máximos en julio de 2025, 10 de ellas lo hicieron en junio de 2025, seis de ellas en mayo de 2025, cuatro de ellas llegaron a máximos en abril, una lo hizo en marzo, tres en febrero y dos en enero de 2025", resalta Fotocasa.