Las pernoctaciones hoteleras consolidan su recuperación en julio al crecer un 1,8%

El sector hotelero español consolida su recuperación en el mes de julio al crecer las pernoctaciones casi un 2% -concretamente se alzaron un 1,8%- a nivel interanual. La misma tendencia, pero con más fuerza, registraron los precios, ya que la pernoctación hotelera se ha encarecido hasta un 5% con respecto a los precios que se registraron en el mismo mes de 2024. De este modo, la facturación media por habitación ocupada se impulsó hasta los 146,5 euros, un 4,6% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 44,6 millones en julio, impulsadas principalmente por los viajeros internacionales, que incrementaron un 2,1% sus estancias. Por su parte, los residentes en España elevaron sus pernoctaciones hoteleras un 1% interanual en el séptimo mes del año.

En el acumulado de los siete primeros meses del año, el crecimiento global de las pernoctaciones fue del 0,7%, con una leve caída del 0,4% en las pernoctaciones nacionales y un alza del 1,2% en las internacionales.

Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Islas Baleares, Cataluña y Canarias fueron los destinos principales de los turistas extranjeros.

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 8,2 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià. Además, los turistas procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 26,1% y el 14,5%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en julio, seguidos de Francia (8,1%), Países Bajos (5%) e Italia (4,2%).

En julio se cubrieron el 70,6% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 0,8%. En este sentido, el grado de ocupación por plazas en fin de semana creció un 0,3% y se situó en el 75,2%. Así, Islas Baleares presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante julio (86,6%) y, por zonas turísticas, Palma-Calvià alcanzó el mayor grado de ocupación por plazas y en fin de semana, con el 88,8% y 90,3%, respectivamente. El punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas fue Sant Llorenç des Cardassar (94,2%). Isla Cristina presentó la mayor ocupación en fin de semana (95,7%).

La mayor subida de precios, en Ceuta

En cuanto a los precios, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió un 5% interanual con respecto a 2024. Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en Ceuta (10,1%) y el menor aumento en Castilla-La Mancha (0,9%).

Por categorías, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de dos estrellas (6,5%). En términos de rentabilidad, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 146,5 euros en el séptimo mes, lo que supuso un aumento del 4,6% respecto al mismo mes de 2024.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible, que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 111,8 euros, con una subida del 5,6%. Por categorías, el ADR fue de 331,5 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 153,4 euros para los de cuatro y de 124,7 para los de tres. El RevPAR para estas mismas categorías fue de 244,5, 127,3 y 97,8 euros, respectivamente. Por último, el punto turístico con mayor ADR y RevPar fue Marbella, con 375,1 y 296,3 euros, respectivamente.