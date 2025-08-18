El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por malversación

El juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora para tareas que relacionadas con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) la esposa del presidente del Gobierno. Así, Peinado cita a declarar a Cristina Álvarez el próximo 10 se septiembre de 2025 a las 10 de la mañana y a Begoña Gómez el día siguiente, 11 de septiembre, a las 10:30 de la mañana.

El juez Peinado la interrogará a la mujer de Sánchez, en esta ocasión, para preguntarle únicamente por la supuesta "desviación de fondos públicos en favor de intereses privados" vinculados a esta actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno, cuya presunta existencia ya respaldó la Audiencia Provincial de Madrid.

Begoña Gómez está imputada ya por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

En el nuevo auto, al que ha tenido acceso este periódico, Peinado apoya la imputación de Gómez y Álvarez en que los magistrados apuntaron a que existían "indicios de responsabilidad" en la asesora, que habría sobrepasado el desempeño de sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Gómez, en el plano del tráfico de influencias, "mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

Concretamente, las labores a las que Álvarez tenía que hacer frente como directora de Programas se limitan a la "gestión de la agenda, del correo, dar soporto de seguridad y protocolo", pero presuntamente se habría excedido al ejercer de interlocutora con la dirección de la Complutense para abordar, en nombre de Gómez, asuntos de la cátedra.