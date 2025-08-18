Bruselas aprueba la compra de Vitaldent por el fondo canadiense OTPP

Bruselas ha dado el visto bueno este lunes a la compra del grupo dueño de Vitaldent, Donte Group, por el fondo de pensiones canadiense Otario Teachers's Pension Plan (OTPP). La Comisión Europea ha aprobado la operación, valorada en más de 1.000 millones de euros, sin condiciones, según fuentes comunitarias.

Según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, la operación se refiere principalmente a los servicios dentales. Bruselas ha concluido que la adquisición no genera problemas de competencia dado que ambas compañías operan en mercados distintos.

La operación ha sido evaluada bajo el proceso simplificado de revisión de fusiones. Se trata de una de las mayores operaciones del año por parte del private equility, en un ejercicio en el que se han zanjado pocos acuerdos de tamaño significativo. Se espera que la compra se cierre a finales de año, una vez haya pasado por las aprobaciones reglamentarias.

Donte Group es un conglomerado empresarial español centrado en servicios bucodentales, dueño de conocidas marcas como Vitaldent, pero también Moonz, Smysecret y MAEX.

Fue en julio cuando se llegó a un acuerdo para que el fondo canadiense se hiciera con la totalidad del grupo español en una operación valorada en 1.000 millones de euros. La firma española cuenta con una de las mayores redes de clínicas en el país, con más de 400 centros y 2.200 dentistas.

El grupo español cerró el 2024 con una facturación de 385 millones de euros y un crecimiento del 6,5% respecto al año anterior. Su estimación era que cerraría el ejercicio con 30 clínicas más, para llegar a los 433 puntos de atención al cliente. Si bien la intención es llegar a las 700 clínicas para 2030.

El fondo de pensiones canadiense cuenta con una cartera de salud valorada en más de 3.700 millones de euros. Su experiencia internacional permitirá expandir la actividad del grupo a nuevos mercados, impulsando la apertura de nuevas clínicas en nuevos países, según informó el fondo canadiense en un comunicado.