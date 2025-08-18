Las exportaciones catalanas avanzan un 1,4% pese al órdago arancelario de EEUU

Las exportaciones catalanas aguantan el tipo en plena redefinición del comercio internacional. Las exportaciones de empresas catalanas crecieron un 1,4% en términos interanuales en el primer semestre de 2025, hasta alcanzar los 51.114,1 millones de euros, según datos publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Este porcentaje aventaja en cuatro décimas el total exportador a nivel nacional durante el mismo periodo. Además, contrasta con el comportamiento de las grandes economías europeas, Alemania y Francia, que contabilizaron reducciones de exportaciones del 0,1% y el 0,9%, respectivamente.

Asimismo, entre enero y junio las ventas de empresas catalanas en el exterior lideraron las exportaciones de toda España, representando el 25,9% del total, según ha informado el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

El consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha celebrado estas cifras ya que "confirman el buen momento y la solidez de la economía catalana, con un sector exportador que sigue abriendo mercados para los productos catalanes pese al contexto de complejidad global".

Fortaleza de la química

Los sectores con mayor vigor exportador en Cataluña fueron los productos químicos (30,6% del total, con un crecimiento interanual del 3,5%), de los bienes de equipo (16,4% del total, con un crecimiento del 11,4%) y de la alimentación y las bebidas (15,6% del total y un crecimiento del 7,7%).

En cuanto a los datos de junio, las ventas de las empresas catalanas en el extranjero alcanzaron los 9.029,4 millones de euros, un 7,2% más que en el mismo mes del año pasado.

Este dinamismo se da en un contexto marcado por los aranceles de EEUU a las importaciones de productos europeos, con gravámenes situados en un 15% tras el acuerdo alcanzado por el gigante atlántico con la Unión Europea a finales de julio. Asimismo, el club de los 27 se compromete a comprar energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares e invertir 600.000 millones de dólares más que actualmente en equipamiento militar.

La Generalitat ha puesto en marcha distintas actuaciones para afrontar este nuevo escenario. Desde principios de año, Acció, la agencia para la competitividad de las empresas catalanas en el extranjero, ha activado el servicio Adapta't als nous Estats Units, que ya ha asesorado de forma personalizada a más de 200 compañías que exportan a ese mercado.

Al mismo tiempo, 700 empresas más han participado o asistido a varios seminarios organizados por la agencia para informarse de las novedades arancelarias y formarse en aspectos técnicos como los contratos y la gestión aduanera.

Mayor diversificación

En un comunicado, la asociación Amec ha subrayado los efectos de la nueva política comercial de Washington más allá de los intercambios directos entre Cataluña y EEUU, que dada la limitada exposión de empresas catalanas al país norteamericano no tiene efectos especialmente perniciosos. El más directo: la diversificación de socios de la industria internacionalizada.

"El mundo vive una reordenación profunda del comercio internacional, fruto de un contexto geopolítico convulso y de una política arancelaria que, con el giro proteccionista de EEUU, no ha hecho más que intensificarse", ha asegurado Joan Tristany, director general de Amec.

Esto se refleja en el retroceso gradual pero constante del peso de la Unión Europea en las exportaciones españolas en beneficio de otros mercados (del 66,4% en 2019 al 61,8% actual). "Desde Amec valoramos muy positivamente las dinámicas de diversificación de mercados, que apuntan firmemente hacia una internacionalización más sólida y menos vulnerable a las tensiones entre bloques", ha concluido Tristany.

Este comportamiento se confirma si se ve del otro lado: geografías como Algeria (190,1%), Oriente Medio (14,7%), India (14,2%) y China (13,7%) han incremento sus flujos comerciales en el primer semestre.