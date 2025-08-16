Trump y Putin no hacen anuncios sobre Ucrania con vistas a una segunda cita

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han asegurado que han llegado a avances en varios asuntos -sin que hayan transcendido-, pero no han alcanzado ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, y se han emplazado a una segunda reunión sin fecha fijada, en una rueda de prensa conjunta sin preguntas de los periodistas tras finalizar su cara a cara en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska.

"Fue una reunión muy profunda, y creo que tuvimos una reunión muy productiva. Acordamos muchísimos puntos. En la mayoría de ellos, diría que hay un par de puntos importantes en los que aún no hemos llegado a un acuerdo, pero sí hemos avanzado", ha afirmado Donald Trump.

Por su parte, Putin ha considerado que la reunión se ha desarrollado en un "ambiente respetuoso, constructivo y de mutuo respeto" y ha dejado claro que para la paz con Ucrania "necesitamos eliminar todas las raíces, las causas principales de ese conflicto".

Ambos mandatarios han coincidido en una segunda cita para seguir avanzando en las negociaciones sin dar más detalles sobre la misma, aunque el presidente ruso ha propuesto en un tono informal que la próxima ubicación sea la capital rusa, Moscú.

Intercambio de territorios

Donald Trump ha asegurado estar de acuerdo "en gran medida" con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre un intercambio de territorios entre Ucrania y Rusia como parte de una futura paz entre ambos países.

Ambos mandatarios también han coincidido en que Ucrania necesita nuevas medidas de seguridad, pero fuera de la OTAN. "Coincido con el presidente Trump, como ha dicho hoy, en que, naturalmente, también debe garantizarse la seguridad de Ucrania", ha indicado Putin en la rueda de prensa posterior al cara a cara entre los dos presidentes.

"Bueno, creo que esos son puntos que negociamos. Y son puntos en los que, de hecho, estamos de acuerdo en gran medida. Creo que hemos coincidido en muchas cosas. Y puedo asegurarte que la reunión fue muy cordial", ha respondido Trump al ser preguntado por las dos cuestiones mencionadas en una entrevista en la cadena de televisión Fox News.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó el pasado martes que las tropas ucranianas no abandonarán la región del Donbás y rechazó la idea de un intercambio territorial con Rusia, aludiendo a que esta cesión podría servirle a Moscú de "trampolín" para iniciar una nueva ofensiva.

En este contexto, el inquilino de la Casa Blanca ha instado al líder ucraniano a que acepté el trato con Rusia aunque "quizás digan que no". Entre los motivos de Zelenski para no llegar a un acuerdo, Trump subraya que Ucrania ha recibido mucha financiación por parte de Europa y Estados Unidos durante el conflicto.

"Biden repartió dinero como si fueran caramelos y Europa le dio un montón de dinero. Nosotros le dimos 350.000 millones de dólares. Europa le dio mucho menos, pero aun así mucho: 100.000 millones de dólares", ha declarado en televisión.

Noche de drones

Por otra parte, las autoridades rusas y ucranianas han informado de ataques en los dos territorios durante la noche de este sábado que han resultado en el derribo de casi un centenar de vehículos no tripulados, la misma noche en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han mantenido una reunión bilateral para tratar del alcanzar un acuerdo en Ucrania sin resultados por el momento.

Las fuerzas aéreas de Ucrania han indicado que al menos 85 drones han atacado las regiones de Sumi, Donetsk, Chernihiv y Dnipropetrovsk y un ataque con un misil balístico.

"Según datos preliminares, a las 8.00 horas (hora local), las defensas aéreas suprimieron 61 vehículos aéreos no tripulados Shahed enemigos y drones simuladores de varios tipos en el norte y el este del país. Se registraron impactos de misiles y 24 vehículos aéreos no tripulados en 12 puntos", han asegurado en un mensaje desde Telegram.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha declarado que el Ejército ha interceptado 29 vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre varias regiones rusas y el mar de Azov.

"Diez sobre la región de Rostov, nueve sobre la región de Stavropol, cuatro sobre la región de Kursk, un UAV fue derribado sobre las regiones de Belgorod, Bryansk y Krasnodar, y tres sobre las aguas del Mar de Azov", ha señalado en un mensaje en la misma plataforma el Ministerio ruso.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su discurso vespertino de este viernes acusó a Rusia de "seguir matando" el mismo día que se reúnen los mandatarios estadounidense y ruso como una exhibición de fuerza a pocas horas de la cumbre de Alaska.

Una reunión en la que el presidente Trump ha dejado la responsabilidad de futuros avances en manos del presidente ucraniano, instando al mandatario a alcanzar un acuerdo con Rusia.