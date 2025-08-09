El porcino español se promociona en Filipinas en busca de exportaciones al sudeste asiático

La Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) está promocionando los productos del porcino español de forma activa en Filipinas durante la celebración de la World Food Expo (Wofex) 2025, la feria de alimentación más relevante de Filipinas, que se celebra actualmente en Manila, según informa en un comunicado.

En concreto, esta acción se enmarca dentro de la estrategia de impulso a la internacionalización del sector porcino español en mercados prioritarios del sudeste asiático.

Así, la interprofesional cuenta en esta feria con dos estands diferenciados. Uno dentro del pabellón agrupado de empresas españolas, destinado a fomentar oportunidades comerciales con operadores locales, y otro centrado en la campaña europea 'EU Pork, The Smart Choice', que pone en valor la calidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria del porcino europeo.

De esta forma, destaca la puesta de largo de una promoción de carne y productos elaborados de cerdo español en supermercados Landers para acercar al consumidor filipino la carne de cerdo. Una cooperación que se desarrollará durante un mes en 15 supermercados de esta cadena, y que es una plataforma para que los importadores, chefs y directores de hoteles establezcan conexiones, intercambien ideas y adquieran comprensión y conocimientos sobre el potencial de la carne y productos cárnicos de cerdo en este mercado.

En estos días, Interporc organizó el evento 'Spain on a Plate', en colaboración y apoyo de la Cámara de Comercio en Filipinas y la estrategia #alimentosdespaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que contó con la presencia del embajador de España en Filipinas, Miguel Utray Delgado.

Filipinas se ha consolidado como uno de los destinos clave para el porcino español. En 2024, ocupó el quinto lugar en el ranking por volumen de exportaciones del sector, con 186.298 toneladas (el 6,84% del total nacional) por un total de 316,6 millones de euros (el 3,60% del total).

El director internacional de Interporc, Daniel de Miguel, ha señalado la importancia de estas iniciativas. "Esta acción refuerza nuestra apuesta por Asia como eje estratégico de crecimiento, una zona en la que realizamos actuaciones específicas como esta, adaptadas a cada país para posicionar la carne de cerdo española como una referencia de excelencia, trazabilidad y confianza", ha subrayado.