Un tercio de los empleados considera que se está haciendo muy poco esfuerzo por modernizar el liderazgo

Actualmente, en un contexto donde la velocidad de respuesta es cada vez más crítica, las organizaciones deben adaptarse a un entorno volátil y dinámico. En este escenario, los métodos de liderazgo del siglo pasado ya no responden adecuadamente a las necesidades actuales.

Según la Encuesta sobre liderazgo 2025 de la consultora internacional de estrategia y tecnología Eraneos, la adaptabilidad se posiciona como una competencia clave para los líderes de hoy.

Eraneos encuestó a 150 profesionales de ocho sectores industriales en España y Países Bajos. El estudio reveló que el 76,7% de los participantes desempeñan funciones de liderazgo, y el 77% de ellos operan en sectores estratégicos como tecnologías de la información y la comunicación (TIC), finanzas, sanidad y administración pública. Estos resultados se mantienen en línea con los obtenidos en su análisis previo de 2022.

Uno de los hallazgos más destacados del informe es la carencia de historias inspiradoras por parte de los líderes, señalada por el 52% de los empleados. Este tipo de narrativas, según el estudio, puede favorecer una mayor coherencia en la toma de decisiones. Asimismo, se destaca que la simplificación y estandarización de la comunicación entre líderes y equipos podría tener un impacto positivo en la eficacia organizacional.

Los datos reflejan también que las estructuras formales no siempre resultan efectivas, y su grado de consistencia varía según la percepción de los empleados. La mitad de los encuestados considera necesaria una mayor transparencia en la resolución de obstáculos diarios.

Esta falta de claridad puede estar relacionada con que el 40% de los participantes no cree que sus líderes comprendan los flujos de valor dentro de la organización. Solo el 56% opina que sus líderes delegan adecuadamente y están al tanto del estado de sus equipos, lo que podría explicar que el 35% se sienta excluido de los procesos de planificación y priorización del trabajo.

En el caso particular de España, casi el 94% de los encuestados percibe que tiene oportunidades de crecimiento y espacio para expresar sus opiniones. En el sector de servicios financieros se observan fortalezas como un alto nivel de confianza (77%), disponibilidad de oportunidades de aprendizaje (75%), trabajo en equipo satisfactorio (69%), elevada satisfacción del cliente (61%) y alto compromiso con los objetivos (58%).

Por su parte, el sector TIC también muestra indicadores positivos: un 95% reporta un alto nivel de confianza, el 76% considera que hay espacio para el aprendizaje, aunque el trabajo en equipo es percibido como suficiente solo por el 45%. Además, el 50% identifica un alto compromiso con los objetivos y el 63% percibe una elevada satisfacción del cliente.

En conclusión, Eraneos identifica varios pasos clave para la evolución de un liderazgo efectivo: la creación de narrativas inspiradoras y mecanismos de comunicación más eficientes, una mayor asunción de responsabilidades, una mejor gestión de los impedimentos, la mejora continua del trabajo diario y una gestión más fluida de los flujos de valor dentro de las organizaciones.