La leyenda del oro de España se hace realidad con este yacimiento de 30 toneladas

Es el metal más valorado del planeta y no solo por su precio sino por su presencia mundial y característica económica como activo refugio. También influye su escasez y sus propiedades única. Aunque existen otros metales más costosos como el rodio o el paladio, el oro mantiene una fuerte presencia en industrias tradicionales como la joyería o la acuñación de monedas.

Aun así, la relevancia de este metal no se limita a sus características físicas o químicas. Su estabilidad financiera en contextos económicos y políticos cambiantes ha reforzado su prestigio. Es por eso por lo que todos los países buscan acumular reservas de oro, ya que representan una parte fundamental de su fortaleza económica. Así es para Estados Unidos, la nación con más reservas de oro del mundo, según los datos de 2022 del Consejo Mundial del Oro (WGC por sus siglas en inglés), con una cantidad de más de 8.000 toneladas.

La cantidad de oro de las reservas estadounidenses contrasta enormemente, por ejemplo, con la de otros países como Costa Rica, cuya reserva tan solo representa el 0,1% del total global. En nuestro caso, España ocupa el puesto número 19 en cuanto a reservas de oro se refiere, con más de 280 toneladas, que podrían ser más si se añade el increíble yacimiento de 30 toneladas en Tapia de Casariego, Asturias, el mayor depósito aurífero de Europa.

Sin embargo, el ranking que elabora WGC da una competencia real a Europa y Asia. De esta manera, Alemania, Italia, Francia, Rusia, China, Suiza, Japón, India y Países Bajos se reparten, en ese orden, el top 10. Por un lado, los cinco países europeos mencionados acumulan cerca de 10.000 toneladas, una cantidad que casi duplica a la de los asiáticos, quienes suman aproximadamente 5.600 toneladas.

El mayor yacimiento europeo

España es el país 19, a nivel mundial en cuanto a reservas de oro. Aunque está por debajo de países como Alemania, Reino Unido e Italia, sí sobre pasa a otros como Austria, Bélgica y Brasil. En concreto 282 toneladas, valoradas en 14.000 millones, que pueden convertirse en 310 contando con el descubrimiento de Asturias.

En total, se estima que más de 200.000 toneladas de oro ya han sido extraídas a lo largo de la historia, mientras que otras 53.000 permanecen aún sin explotar. A los grandes depósitos existentes en países como Indonesia, Uzbekistán, Nueva Guinea o República Dominicana, se podría añadir España, gracias al descubrimiento en Tapia de Casariego, situada a unos 120 kilómetros de Oviedo y cerca del límite con Galicia.

Se cree que este yacimiento, de unas 30 toneladas, podría convertirse en la mayor reserva de oro del continente europeo. Las investigaciones recientes apuntan a que la ubicación coincide con antiguas minas romanas de más de 2.000 años de antigüedad.

Se trata del yacimiento de Salave, donde los romanos ya explotaron capas superficiales de la mina en el s. I d.c. Los expertos estiman que entonces se pudieron recuperar entre 5.000 y 7.000 kg de oro, pero que son muchos más los kilos que aún permanecen ocultos, ya desde ese momento, y hasta mediado del s.XX, no se ha registrado actividad minera en la zona.

La confirmación aún no se ha producido, pero en 2018 la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) realizó un estudio basado en varios sondeos a 2.000metros de profundidad. Así, la extracción aún no ha comenzado y se prevé que no lo hagan al menos a corto plazo, debido a la oposición de grupos ecologistas que temen daños al entorno natural. Con todo se estima que el proceso minero podría extenderse entre 15 y 20 años, dependiendo de la cantidad real del mineral que se encuentre.

Creación de empleo

El relato del mito del oro español está lleno de episodios tanto fantásticos como verídicos. Lo cierto es que en los primeros meses de la Guerra Civil gran parte de las reservas nacionales de oro fueron transportadas hacia territorio de la Unión Soviética para protegerlo, pero, que, sin embargo, significó una pérdida significativa del tesoro público. Desde entonces la recuperación del oro español ha sido una obsesión para expertos y fanáticos, teniendo en cuenta que, históricamente, la península ha sido considerada como un gran depósito de oro.

De llegar a explotarse el yacimiento de Tapia de Casariego, las oportunidades económicas para la zona serían múltiples, como explican desde la propia firma EMC quien asegura que la mina podría inyectar hasta 2.500 millones de euros a nivel regional. A su vez se estima que podría generar unos 1.200 puestos de trabajos tanto directos como indirectos.

Así, los beneficios superarían con creces la inversión inicial, que según la compañía minera sería tan solo de 100 millones de euros.