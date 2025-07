La AIReF pide un ajuste de 11.000 millones de euros para cumplir con la regla de gasto nacional en 2025

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que, para cumplir con la regla de gasto nacional en el año 2025, se tendrían que ajustar 11.000 millones de euros. De lograrse, el déficit público se reduciría 0,7 puntos, hasta el 2%, incluyendo los costes de la DANA.

Además, la AIReF ha señalado también que si se logra subsanar y corregir la regla de gasto nacional, el gasto a nivel estatal pasaría a ser del 2,9%, en lugar del 4,6% en el que se encuentra actualmente.

Y es que, en 2025, es la propia Administración Central la que ha incrementado su gasto hasta el 6,5%, lo que implica que se están gastando 5.600 millones. De corregirse, se lograría que el déficit de d esta administración pasara del 2,1% con el que cuenta hoy en día al 1,8%.

Por otro lado, son las propias Comunidades Autónomas las que exceden también la regla de gasto, concretamente se ha alzado un 5,8%. De solventarse, implicaría que la regla de gasto autonómica sería 5.300 millones de euros menor, lo que ayudaría a que las CCAA lograran el equilibrio presupuestario. Por otro lado, la Corporaciones Locales han incrementado también su gasto en un 3%.

La AIReF, además, ha estimado que el crecimiento del gasto de cara a finalizar el ejercicio 2025 se sitúe en el 4,6%, lo que supone 0,9 puntos más que la referencia acordada -se situaba en el 3,7%-, aunque señala que todavía se encuentra dentro de los límites establecidos por la normativa europea. A pesar de ello, alerta del riesgo del incumplimiento de la regla de gasto tanto en la Administración Central, como en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Así, señala que son la administración central, 13 regiones y 8 corporaciones locales las que no la cumplen.

Con respecto a las previsiones de crecimiento del país, de la deuda y del déficit, la AIReF ha mantenido que el PIB seguirá al alza, ha mejorado una décima el déficit público, hasta el 2,3%; y estima que la deuda se vaya a situar en el 101,4% del PIB a cierre de 2025. Por su parte, ha empeorado en una décima el Fondo de la Seguridad Social, hasta el 0,5%, por el alza de las pensiones y por la incapacidad temporal.

Recomendaciones

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha alertado de la incertidumbre institucional que se está viviendo en la actualidad y ha pedido al Gobierno que comience ya a elaborar los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al ejercicio de 2026, ya que ha asegurado "no hay orden ministerial para que se elaboren los PGE".

También ha instado a que se fijen los objetivos de estabilidad y deuda, ya que por la prórroga de los PGE de 2023 no se han establecido, "lo que complica realizar un análisis a la ejecución presupuestaria", ha señalado Herrero. Así, señala que la Administración Central ha pedido a las 13 CCAA en riesgo de incumplir la regla de gasto, pero es ella misma la que no realiza el Plan Económico Financiero "el argumento que se daba era que el Marco Económico era la actualización del Programa de Estabilidad, pero no es el mismo contenido". En este sentido, Herrero ha puntualizado que, aunque nunca se ha presentado este documento a pesar de que así lo establece la Ley Orgánica se Sostenibilidad presupuestaria, "las circunstancias de incertidumbre hacen que sea más relevante que nunca que se presente un Plan Económico Financiero".

Con respecto al gasto en Defensa, también ha puntualizado la falta de información detallada sobre la implementación del Plan de Seguridad y Defensa y que se aclaren los términos presupuestarios en los que se van a ejecutar los fondo.