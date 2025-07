Por primera vez, la F1 supera los 2.000 millones de dólares en patrocinio

Sin duda, 2017 marcó un antes y un después para la Fórmula 1 como industria. La todopoderosa empresa de medios de comunicación estadounidense Liberty Media se hizo con la competición por unos 8.000 millones de euros en total y, desde entonces, sus números no han parado de crecer.

Con su antecesor, Bernie Eccleston, la F1, que este año celebra su 75 aniversario, estaba rodeada de un hermetismo que Liberty Media ha roto en mil pedazos. Basta sólo con fijarse en la popular serie de Netflix Drive to Survive, en la que los espectadores pueden seguir desde 2019 las rivalidades y los desafíos de los pilotos y equipos tanto dentro como fuera de la pista. Algo impensable unos años antes.

A este respecto, la americanización de la competición (EEUU ya cuenta con tres Grandes Premios) ha desembocado en que en 2024 6,5 millones de aficionados acudieran a ver las carreras en directo (un 9% más), que los seguidores en redes sociales alcanzasen los 97 millones (un 34,8% más) y que la audiencia televisiva fuese de 1.600 millones (un 6,5% más). Unas cifras que se han visto reflejadas en otra: un aumento del 13,4% de los ingresos, hasta los 3.653 millones de dólares. Detrás de este crecimiento hay tres elementos clave: los derechos de retransmisión, que supusieron un 32,8% de las ventas; la promoción de las carreras (29,3%) y el patrocinio (18,6%).

John C. Malone, presidente de Liberty Media.

Precisamente, en este último apartado la Fórmula 1 ha conseguido otro hito: superar los 2.000 millones de dólares en patrocinio por primera vez, según SponsorUnited. "En 2024, los equipos generaron 2.040 millones de dólares de ingresos por patrocinio con la tecnología a la cabeza y acuerdos que van mucho más allá de la pista", indica el informe. Una cantidad que no es baladí si tenemos en cuenta que supera a varias ligas estadounidenses que, hasta ahora, lideraban los ingresos por patrocinio. Así, sólo la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) se sitúa por delante de la F1 con 2.490 millones. Por detrás, la MLB (Grandes Ligas de Béisbol) con 1.900 millones y la NBA con 1.500 millones.

Eso sí, aunque el número de acuerdos publicitarios que consigue la F1 son menores que en otras competiciones, las cuantías que logra son muy superiores. En este sentido, mientras que en 2024 la NFL logró 3.466 acuerdos con un valor medio de 745.000 dólares, la F1 firmó 340 con un tamaño medio de 6 millones de dólares.

El precio de 'correr' en la F1

Con una generación de ingresos de más de 540 millones de dólares, la tecnología es el sector más importante para la F1. En este sentido, destaca, por ejemplo, la empresa de software Atlassian que este año firmó un acuerdo multianual para convertirse en el principal patrocinador de Williams, que ha pasado a llamarse Atlassian Williams Racing. Además, es el socio tecnológico oficial y proveedor de software del equipo. El acuerdo se estima entre 25 y 30 millones anuales.

El sector financiero es el segundo que más ingresos por patrocinio generó el año pasado, según los datos de SponsorUnited, con 379 millones de dólares. En esta línea, si hay una entidad que destaca en el ecosistema de la F1 es Banco Santander, que lleva 15 años presente en este deporte. A finales de diciembre el grupo que preside Ana Botín dio a conocer que se convertiría en patrocinador oficial del equipo Williams, en el que corre Carlos Sainz, a partir de la temporada 2025. Un anuncio que se unía al hecho unos meses antes cuando informó que sería patrocinador y banco oficial de la Formula 1 en un acuerdo de varios años que arrancó en este ejercicio.

El tercer sector que más dinero mueve es el energético, con 204 millones. Uno de los mayores anuncios a este respecto fue el hecho por Eni. La energética italiana volvió a la competición 25 años después con un acuerdo de asociación estratégica con Alpine y Renault como socio energético.

No obstante, es imposible hablar de patrocinio de la F1 y no hacerlo de LVMH. El conglomerado francés del sector del lujo es socio principal de la competición desde 2025 y lo será durante una década. No en vano, el primer evento de la temporada se celebró bajo el nombre Gran Premio de Australia de Fórmula 1 Louis Vuitton 2025. Además, ha diseñado el cofre de viaje para guardar el trofeo del ganador en los GP.

El acuerdo, valorado en más de 1.000 millones de dólares, ha desplazado a otra marca mítica, Rolex, que había sido el reloj de las carreras desde 2013 y que ha tenido que ceder su sitio a Tag Heuer. No es la única marca del grupo francés que está presente en cada carrera. Moët Hennessy es el proveedor oficial del champán y, hace unos meses, anunció que su marca de vodka Belvedere será el anfitrión oficial del evento After Party. Además, tendrá presencia en la restauración de todos los grandes premios a través del Paddock Club y el F1 Garage.

Otros patrocinadores destacados para esta temporada son Allwyn, el operador multinacional de loterías, aunque se desconoce la duración exacta del acuerdo y los detalles económicos; KitKat, la marca del Grupo Nestlé, con el objetivo de atraer a un mayor número de compradores jóvenes en todo el mundo; la empresa alimentaria italiana Barilla; o PwC como socio consultor oficial. Otros socios globales de la F1, incluyen a Aramco, Amazon, DHL, Heineken, Lenovo, Salesforce, American Express, MSC Cruceros o Paramount.

En este contexto, SponsorUnited ha cuantificado el coste de que el logo de una compañía sea visible tanto en el monoplaza como en la vestimenta del piloto. En lo que respecta al coche, las zonas más cotizadas son la toma de aire, con una horquilla de entre 5,7 y 7,5 millones de dólares, y el pontón superior, cuyo coste oscila entre los 5,3 y los 6,4 millones. En cuanto a la indumentaria del piloto, el pecho del mono es lo que más cuesta, con un precio de entre 1,4 y 1,6 millones.

Ahora, las motos

Liberty Media no sólo ha revolucionado la industria de la Fórmula 1. Todo indica que seguirá la misma senda con el mundo del motociclismo. Y es que el gigante estadounidense también se ha hecho con MotoGP por 3.100 millones de euros. Concretamente, es dueña del 86% de la empresa española Dorna Sports.

Si bien se abre una nueva era para esta competición, el CEO de Dorna, el español Carmelo Ezpeleta, seguirá al frente del Mundial. MotoGP ya está en el camino para "desbloquear todo su potencial como el deporte más emocionante del planeta, disfrutando de los récords de asistencia, nuevos escenarios y una audiencia en crecimiento. Liberty Media aprovechará ahora su experiencia para seguir ampliando la base de fans de MotoGP y hacer crecer el deporte a nivel global y comercial", exponía Liberty en un comunicado. El año pasado Dorna logró recortar sus pérdidas a la mitad, pasando de 26,98 millones a 12,31 millones. Por otro lado, sus ingresos cayeron casi un 5% hasta los 420,5 millones.