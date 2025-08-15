El 50% de las pymes percibe la tecnología como la principal vía de crecimiento

En un contexto marcado por problemas socioeconómicos, la crisis geopolítica, el encarecimiento de la financiación y una inflación persistente, las pequeñas y medianas empresas españolas buscan nuevos incentivos para seguir invirtiendo y continuar con el crecimiento de su empresa. Así, el 47% de las pymes reconoce que la inversión en tecnología es su prioridad para crecer, seguida por la digitalización y automatización (44%) y la optimización de costes y precios (43%).

Por este motivo, el 86% prevé adquirir nuevos activos tecnológicos en los próximos 12 meses, según revela el informe Perspectiva empresarial de las pymes en España, elaborado por Acquis.

Esto también se replica a lo largo de múltiples sectores productivos. Finanzas y seguros (64%), administración de empresas (60%), tecnologías de la información (57%), edificación y construcción (53%), e incluso sectores tradicionalmente menos digitalizados como fabricación (51%) o venta al por menor (53%) identifican la transformación tecnológica como un eje diferencial de cara a su competitividad en el futuro. "La tecnología ya no es opcional, es la vía más directa hacia la resiliencia y el crecimiento. Ayuda a las organizaciones a optimizar tanto tiempo como recursos en sus operaciones", afirma Targhetta.

Un nuevo modelo de financiación

Con el contexto económico actual, es sorprendente que las pymes, lejos de doblegarse, estén tomando decisiones con el objetivo de fortalecer sus negocios, con la tecnología, la eficiencia operativa y la diversificación como pilares valiosos. "Estamos viendo cómo cada vez más pymes buscan salir adelante con alternativas estratégicas para crecer, como el leasing -contrato de arrendamiento financiero que permite a las empresas acceder a bienes mediante pagos periódicos, con la opción de compra al finalizar el contrato- para incorporar activos sin comprometer la solvencia de los negocios", destaca Luis Targhetta, Business Development Manager de Iberia e Italia para Acquis. Y es que, el informe de Acquis señala el crecimiento del leasing como una fórmula de financiación: el 39% de las pymes utilizará este modelo para adquirir equipos en 2025, frente al 33% en 2024. A ello se suma que un 23%prevé financiar su inversión con tarjeta de crédito, una alternativa menos eficiente en términos de costes.