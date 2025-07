El IMV disminuye un 12% la probabilidad de trabajar, según Airef

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) disminuye la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales -una caída del 12% respecto al porcentaje de titulares con trabajo antes de recibir la prestación- y los días trabajados en 0,6 al mes -una disminución del 11%-. Son las principales conclusiones de la Cuarta Opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Aired) publicada esta mañana y que se centraba, precisamente, en los efectos de la medida en el mercado laboral.

El mayor impacto, indica el organismo en la presentación se da en menores de 30 años, en hogares monoparentales y que reciben importes de la prestación superiores a la media, llegando a desincentivar la participación laboral en cifras superiores al 20%. En este mismo perfil, la reducción de horas trabajadas también supera el 20%.

Por otro lado, el IMV también aumenta la probabilidad de tener un contrato indefinido entre los beneficiarios que mantienen un vínculo con el mercado laboral del 3%. También aumenta el salario mínimo a partir del cual un trabajador estaría dispuesto a aceptar un empleo. Una circunstancia que puede reducir la oferta de trabajo.

Además, la prestación también facilita el rechazo a empleos precarios, permite búsquedas laborales más selectivas, proporciona estabilidad que puede mejorar el rendimiento posterior del trabajador y ofrece oportunidades para la recualificación.

Esta evaluación, indica la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, "plantea serias dudas sobre la eficacia del incentivo al empleo". Un mecanismo cuyo objetivo es mitigar dicho efecto desincentivador. Según Herrero, el incentivo al empleo "no ha generado impactos significativos sobre las tasas de participación en el mercado laboral".

Es por ello que la Airef propone una reformulación completa del incentivo. Ahora, explica Herrero, esta medida "utiliza información fiscal desfasada (de dos años antes), no tiene un grado de adaptabilidad ,no tiene elementos que fomenten que te incorpores antes al mercado laboral y no tiene una duración determinada".