La deducción del IRPF para el SMI excluye al menos a 400.000 jubilados

La deducción para los que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) da un paso más hacia su aprobación y al menos 400.000 jubilados se quedarán fuera. Este jueves el Senado introducirá las enmiendas a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que incluye una disposición que regula la tributación del IRPF para aquellos que cobran el sueldo mínimo. La norma, tal y como está redactada, excluye a parados y pensionistas.

La ley, explica la economista y asesora fiscal del REAF, (el registro de economistas asesores fiscales, que pertenece al CGE), Raquel Jurado, especifica que dicha deducción se aplicará para "los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo, derivados de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatutaria". Es decir, para las personas que estén trabajando.

El beneficio fiscal es la solución que aplicó el Ministerio de Hacienda para no subir el mínimo exento hasta el nuevo SMI de 2025 y que permite mantenerlo en los 15.876 euros anuales (el salario mínimo de 2024). En años anteriores, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había aumentado la cuantía mínima desde la que hay que pagar IRPF al mismo ritmo que subía el SMI, pero este incremento suponía un beneficio para todos los tramos salariales. El hecho de no aumentar este mínimo exento, afecta al 20% de trabajadores que cobran el SMI y no cuentan con cargas familiares, lo que llevó a Trabajo a negociar esta nueva deducción. Como consecuencia, la nueva ley excluye a todos los jubilados y parados con una nómina que se encuentre entre el SMI de 2024 y el de 2025.

La deducción aplica para aquellos trabajadores con ingresos inferiores a 18.276 euros anuales. En concreto, los que cobren menos de 16.576 euros anuales podrán deducirse 340 euros al año. Y cuando sus ingresos estén entre los 16.576 euros anuales y los 18.276 la deducción será de 340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.

Según la última nómina de pensiones publicada por el Ministerio de Seguridad Social existen al menos 388.922 personas que ya han llegado a la edad de retiro y que cobran entre 1.150 y 1.305 euros al mes. Un dato que, sin embargo, queda por debajo de la cifra real al no especificarse el número de personas que cuentan con una nómina de entre 1.134 (el SMI de 2024) y 1.150 euros (la parte más alta del tramo que ofrecen las cifras del Ministerio). Entre los 1.100 y los 1.150 euros hay un total de 288.898 jubilados.

Contexto y pasos pendientes

El Ejecutivo añadió en abril una enmienda a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, con el objetivo de que los ciudadanos que cobren el SMI puedan aplicarse la deducción en la Renta de 2025, que se elabora en la primavera de 2026, y así no pagar impuestos. Es decir, la empresa retendrá el IRPF a estos salarios, pero después Hacienda se lo devolverá a los trabajadores en la declaración. Una enmienda que ahora se traduce en la disposición adicional sexagésima primera de la ley y que llegó tras un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo que zanjaba la polémica de la tributación del salario mínimo.

Este jueves, el Senado tiene que informar sobre las enmiendas aceptadas –un total de 4 de 18 presentadas, pero ninguna que afecte a la disposición en cuestión–. Después, el proyecto volverá al Pleno del Congreso, que puede aceptarlas o rechazarlas por mayoría simple. En caso de aprobarse, solo quedaría pendiente su publicación en el BOE.

La recaudación aumenta un 11,1%

La recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ascendió, entre los meses de enero y mayo, a 55.304 millones de euros. Este resultado supone un nuevo récord que supera en un 11,1% al resultado obtenido en los primeros cinco meses del año anterior y que viene marcado por el incremento de las retenciones a los rendimientos del trabajo, como consecuencia de que se haya comenzado a retener a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este avance del 9,8% también viene impulsado por la mejora experimentada por los salarios, superior al 3% según las medidas que registran las estadísticas de los nuevos convenios colectivos firmados y las cifras que manejan los principales centros de estudios y a su vez, por la subida de 50 euros brutos aplicada al propio SMI.

Por el momento, la Agencia Tributaria no refleja el impacto de la nueva deducción en la recaudación, dado que quedan algunos pasos para su aprobación definitiva. Si bien, extiende los efectos advertidos por el cambio efectuado en 2024 para liberar a los perceptores del SMI de la obligación de cotizar. Hacienda cifró en 129 millones la cantidad que dejaba de percibir por excluir a este colectivo, de los que 75 venían explicados por las nóminas de los pensionistas que también se veían beneficiados por la ampliación de la reducción por la obtención de rendimientos del trabajo.

El balance del impacto de los cambios legales sobre la recaudación es positivo, sin embargo, ya que en 2025 también se harán notar los efectos de las subidas del IVA a la electricidad, al gas natural, a la madera y los pelletes, así como del Impuesto Especial sobre la Especialidad que Junts y PP intentaron tumbar con una enmienda que después fue vetada por el Gobierno. A su vez, se sumará la recaudación por la subida del IVA en alimentación, el aumento del impuesto especial sobre el tabaco y de las medidas adoptadas para paliar la situación de las zonas afectadas por la DANA que tuvo lugar en octubre en las inmediaciones de Valencia. Todos estos elementos aportarán 2.815 millones de euros que compensan la pérdida por el beneficio al SMI.