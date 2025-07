Seguridad Social inicia el lunes la negociación de las bases de cotización para los autónomos hasta 2028

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones iniciará la semana que viene las conversaciones para diseñar los tramos de ingresos y las bases de cotización que se aplicarán a los trabajadores autónomos en 2026, 2027 y 2028. Así lo ha anunciado el secretario de Estado Borja Suárez al intervenir en el Congreso de los Diputados, que ha detallado que el próximo lunes 14 de julio citarán a los sindicatos, las patronales y las asociaciones de autónomos firmantes de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerrada en el año 2022.

"Tenemos que seguir concretando cómo avanzamos hacia ese modelo de cotización por ingresos reales puro que alcanzaremos en 2032. En el decreto establecimos los tramos de cotización correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ahora tenemos que seguir trabajando y para ello la próxima semana vamos a convocar a quienes participaron en ese proceso de diálogo social ampliado" ha explicado Suárez, quien ha detallado que esta mesa también tendrá por objeto introducir "todas las mejoras" y corregir todos los errores detectados hasta ahora, con la intención de poder cerrar un acuerdo antes de que termine este año y evitar una prórroga del actual.

El departamento que encabeza Elma Saiz hace este anuncio tan solo un día después de que el presidente de ATA, la asociación de autónomos integrada en CEOE, dijese en rueda de prensa que no acudiría a ninguna mesa de negociación para abordar el sistema a aplicar en los próximos años hasta que no se resolvieran los problemas detectados con la regularización correspondiente a 2023. Fuentes de esta asociación reiteran a elEconomista.es que su posición es firme y que no están dispuestos a abrir un nuevo capítulo antes de que se solucione el tratamiento de los trabajadores por cuenta propia en situación de pluriactividad, a los que se les habría retenido más que lo estipulado en la normativa, según defiende la organización de autónomos.

Lorenzo Amor ha denunciado en su perfil de X (antes Twitter) que su organización trasladó al Gobierno hace dos meses los problemas detectados respecto a la retención aplicada a los trabajadores autónomos que ya habían cotizado al Régimen General por la base máxima de cotización y que todavía no ha obtenido una respuesta. "ATA no va a acudir a esa reunión mientras no se solucionen los errores que ha habido y que están vigentes" ha reiterado antes de advertir que algunos suponen un "incumplimiento de lo pactado sobre la cotización sobre ingresos reales". Según ha podido saber este periódico, las cifras que maneja la organización es que en los casos más graves esta forma de proceder podría haber representado una retención adicional de hasta 6.000 euros.

La negociación llevada a cabo hace tres años implicó un cambio radical en las contribuciones de los autónomos al sistema de Seguridad Social con el que se buscaba que estas respondieran a los rendimientos reales de estos trabajadores por cuenta propia, con el fin de evitar los problemas que denunciaba el colectivo a la hora de percibir las pensiones por jubilación. Con el modelo anterior, era habitual que estos se ligasen a la base mínima durante gran parte de su carrera de cotización, lo que se traducía en pensiones muy reducidas que después tenían que ser completadas con complementos a mínimos por parte del sistema. El Ministerio de Seguridad Social apunta que un 36% de las pensiones de extrabajadores autónomos necesitan actualmente este suplemento.

Este modelo se aplicó por primera vez para el ejercicio 2023, cuyo proceso de regularización de cuotas se inició en octubre de 2024 y culminó hace apenas dos meses, una vez revisadas las cotizaciones de 3,7 millones de autónomos. Según los datos compartidos entonces por el departamento de Elma Saiz, no se aplicó ningún tipo de ajuste sobre lo aportado por más de dos millones de ellos (1,3 millones cotizaron de acuerdo a lo estipulado y otros 800.000 estaban en situaciones no regularizables como la tarifa plana, percibiendo subsidios o pensiones). Entre los que sí experimentaron ajustes, 796.000 habían infracotizado y 460.000 habían aportado más de lo que debían.

El secretario de Estado ha detallado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que los autónomos societarios se han visto afectados en menor medida por estos ajustes y que no observan diferencias significativas en términos de género. Si bien, dada la elevada presencia de hombres dentro del RETA, que cuentan en términos generales con una mejor posición dentro del sistema, tanto las cuantías reclamadas como devueltas a estos son mayores (490 frente a los 419 euros requeridos de media a las mujeres y 570 euros devueltos respecto a los 521 de media). Al mismo tiempo, Suárez ha destacado el aumento de la presencia de los autónomos que se dedican a actividades de alto valor añadido como las científicas y técnicas y a la recuperación experimentada en la afiliación de autónomos en el periodo posterior a la pandemia.