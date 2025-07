ATA cifra en un 10% el aumento de costes asociado a reducir la jornada y advierte que los autónomos elevarán sus precios

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, retira su rechazo a la iniciativa del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, por ser una fórmula "impuesta" que no cuenta con el respaldo de la parte empresarial. El líder de la asociación de autónomos ha advertido que si finalmente se aprueba, esta ley será una "bomba para los autónomos que generan empleo" ya que representará un incremento de los costes laborales cercano al 10% en su año de entrada en vigor, por su impacto directo y la subida de salarios media que se efectúa cada ejercicio.

"Si entrase en vigor en 2026 o en 2027, se traduciría en un aumento del 6,9% al que habría que añadir el 3% en el que se están elevando de media los salarios cada año, lo que nos llevaría a un incremento de costes del 10% al que los autónomos llegan en esta situación" ha sostenido el representante empresarial este lunes tras detallar los resultados de la encuesta trimestral elaborada por ATA de la que se desprende que casi un 80% de los autónomos tiene una percepción negativa de la situación de la economía y que la facturación de cerca del 40% se ha reducido en el último año.

Es por esto que da por sentado que si finalmente se aplica el cambio normativo, los autónomos tendrán que subir los precios para mantener la viabilidad de su negocio, con independencia de que adopten otras medidas como el ajuste de los horarios. Unas subidas que se sumarían a las ya efectuadas, dado que la encuesta realizada por ATA refleja que siete de cada diez autónomos ya ha elevado sus precios y el 51% ya advierte que si "todo sigue como hasta ahora" se verán obligados a elevarlos en los próximos meses.

La previsión es que el Congreso de los Diputados debata las enmiendas presentadas por Junts, PP y Vox a este Proyecto de Ley el próximo 22 de julio, cuando, en el caso de que no se muevan ninguna de estas posiciones, sería devuelto al Gobierno. Desde la organización empresarial no se atreven a avanzar cuál puede ser el resultado de esta votación, en tanto que temen que el partido catalán pueda modificar su postura en el último momento y retirar la enmienda presentada hace semanas. Es por ello que creen que es fundamental seguir advirtiendo de las consecuencias que conllevaría.

Desde ATA defienden que la mayoría de los autónomos societarios, aquellos que crean puestos de trabajo, no se encuentran en una posición que les permita asumir este incremento de costes asociado a rebajar el tiempo máximo de trabajo. A la par que subrayan que la minoría de trabajadores por cuenta propia que están buscando personal afrontan serias dificultades para encontrarlos. Según el último barómetro, un 62,3% de los autónomos no han buscado ampliar sus plantillas y un 18,3% sí ha iniciado procesos de selección pero no ha conseguido contratar a nadie.

La amplia mayoría de los autónomos ha mantenido su plantilla en el último año y espera hacer lo mismo hasta diciembre, puesto que solo un 5,4% valora la posibilidad de tener que despedir a parte de su equipo, un 5% tiene prevista la incorporación de nuevos perfiles y otro 11% deja abierta la posibilidad de ampliar su plantilla de cara a la última parte del año. No obstante, casi la mitad del total señala el incremento de las cotizaciones sociales (asociado a la reforma de pensiones) como uno de los elementos que más está afectando negativamente a la evolución de su negocio.

Observatorio de la Morosidad Privada

La morosidad se mantiene como uno de los principales problemas de los autónomos, que afecta a cuatro de cada diez de ellos. El 26% se ve afectado únicamente por la de carácter privado y otro 6,48% solo por las entidades públicas, siendo la privada la que más ha aumentado en el último año pasando del 22,8% en junio de 2024 al 26,4% un año más tarde. Es por ello que Amor ha denunciado que su organización haya sido excluida del Observatorio de Morosidad Privada creado pro el Ministerio de Industria como parte del Consejo Estatal de la Pyme, en el que sí se han asignado asientos a Pimec y Conpymes, pero en cambio, no han entrado asociaciones de autónomos.

Como adelantó este periódico, las patronales CEOE y Cepyme decidieron ausentarse de la reunión de la semana pasada en protesta por la decisión de incluir a lo que entienden que son patronales próximas a Junts. "Aquí lo que estamos viendo es que se pagan peajes políticos, se han pagado en el Consejo de la Pyme y con el Observatorio de la Morosidad, cuando politizas los órganos consultivos pasa esto" ha denunciado el presidente de ATA, denunciando que se haya dejado al margen a la organización que más año lleva informando sobre la morosidad y que representa al 61% de los autónomos.