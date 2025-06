Fernández-Pacheco: "Queremos tener voz en la negociación de la PAC porque este Gobierno no es sensible con Andalucía"

El almeriense Ramón Fernández-Pacheco enfila su primer año como consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía. Pese a su perfil moderado y dialogante, es contundente en las críticas al trato del Ministerio al campo andaluz, por lo que pide a la UE que las regiones tengan voz en el diseño de la futura PAC.

Andalucía es una potencia agroalimentaria. ¿Como están afectando los aranceles?

La incertidumbre por la amenaza constante de aranceles supone un desasosiego en el sector exportador de primera magnitud. Para Andalucía, Estados Unidos es estratégico, es el primer país al que exportamos fuera de la UE y el quinto en el contexto global. Unas exportaciones que en 2024 crecieron un 40% hasta los 1.300 millones de euros, de los que más de 800 son aceite de oliva virgen extra y aceituna de mesa. Aquí ya sabemos lo que es convivir con aranceles estadounidenses, que Trump impuso en su primera administración a la aceituna y siguen en vigor. Y aun así hemos seguido compitiendo.

¿Y qué medidas han adoptado?

Lo primero fue reunirnos con el sector porque es un termómetro muy fidedigno de por dónde van los tiros. Y llegamos a la conclusión de que había que hacer un llamamiento a la calma porque si en 2024 con el aceite a 9 euros vendimos más en Estados Unidos, ahora, que está a cuatro, un arancel del 10 o el 20% no va a suponer ningún problema. Se puede dar la paradoja de que con los aranceles el aceite esté más barato en los lineales estadounidenses que el año pasado. Lo primero, como decía, un llamamiento a la calma porque si los agricultores empiezan a leer que todo va a ir fatal intenta vender cuanto antes y eso solamente lleva una bajada de precio. Al tiempo hemos firmado con entidades financieras líneas de crédito bonificado, estamos buscando también nuevos mercados, sobre todo para la aceituna de mesa, al que otro arancel más pondría en una situación complicada. Se está trabajando ahora en una misión a la India pero siempre, y eso lo tenemos claro sin renunciar a Estados Unidos.

En el aceite de oliva si hay algún tipo de práctica al margen de la normativa, que yo no conozco, que se actúe en consecuencia

Siguiendo con el aceite de oliva, algunas organizaciones denuncian concertación de precios. ¿Tiene la Junta constancia y qué medidas está implantando?

Nosotros no intervenimos en el precio del aceite de oliva. Velamos por el cumplimiento de la normativa y si hay algún tipo de práctica al margen de la normativa, que yo no conozco, que se actúe en consecuencia. Tenemos que alcanzar un equilibrio para que los agricultores ganen dinero, que el aceite de oliva sea un bien al alcance de todos los consumidores y sobre todo que sigamos exportándolo como enseña y bandera de nuestra tierra.

Hace unos días se presentaba una desregularización burocrática y medioambiental de la PAC. ¿Cree que es suficiente?

Suficiente no es, desde luego. Es verdad que el cambio del Colegio de Comisarios ha supuesto una puerta a la esperanza. El famoso informe Draghi, las declaraciones de Von der Leyen y la Visión de la Agricultura y la Alimentación que está defendiendo el comisario Hansen se incardinan bastante con lo que el sector venía reclamando, la eliminación de una vez por todas de las prácticas desleales de Terceros Países. Nadie entiende que la Comisión Europea pueda ver bien que los europeos no podamos producir tomates o pimientos cultivados con una serie de productos y, sin embargo, se permita que nos los comamos si vienen de fuera. Primera reivindicación que el comisario recoge como propia. También ha hecho suya la reclamación de la simplificación administrativa. Tenemos a los agricultores, pescadores o ganaderos haciendo papeles todo el día. Es un horror para ellos y para la propia administración. Luego está la de la defensa de la figura del agricultor. La agricultura tiene la sensación, que comparto, de que en demasiadas ocasiones acaba siendo la moneda de cambio con la que Europa negocia en otras guerras que nada tienen que ver. Nos ha pasado con Marruecos en materia de inmigración o con el coche eléctrico con China. Nosotros pedimos que todo lo que tenga que ver con la alimentación, esté fuera. En definitiva, me parece un primer gesto que va en la línea adecuada, pero tenemos que seguir profundizando.

Se está negociando el marco financiero plurianual y el modelo el modelo de la PAC, ¿Que pide la Junta de Andalucía?

Para nosotros la PAC post 27 es la negociación con mayúsculas. Andalucía es la principal perceptora en España. El último Plan Estratégico supuso que el Gobierno privase de más de 100 millones de euros anuales a nuestros agricultores para repartirlos en otras Comunidades. En algunas explotaciones ha supuesto un recorte de hasta el 40% y eso no se puede tolerar ni lo podemos permitir. Pero fue una decisión que se tomó en Madrid, no en Bruselas. ¿En materia presupuestario qué pedimos? En sus orígenes, la PAC representaba casi el 80% del presupuesto comunitario y ahora es un 30%. Ahora nos encontramos en la tesitura del rearme y la inversión en defensa, que tiene que salir de algún sitio. Pero si hablamos de Defensa, defender la soberanía alimentaria es también algo estratégico. Pedimos por tanto que haya un presupuesto fuerte, independiente, nada de fondos multi nada, y que se tenga en cuenta la voz de las regiones porque con este Gobierno albergamos pocas esperanzas de que tenga en cuenta la singularidad de Andalucía.

Hablaba antes de la competencia desleal y sobre la mesa están las fórmulas espejo. ¿Cree que son viables?

Deberían serlo, son algo muy razonable. Es difícil encontrar un argumento para justificar que si la UE decide eliminar un principio activo porque es perjudicial para los consumidores, se permita si viene de Perú o de Marruecos. Y esto es un problema de primera magnitud. Pero además tenemos casos puntuales en los que el organismo competente en hacer autorizaciones excepcionales en el uso de fitosanitarios prohibidos por la Comisión Europea es el Estado. Entonces, si Italia y Portugal autoriza de manera excepcional el uso de un principio activo para luchar contra una plaga en el tomate, nadie entiende que en España no se haga. Pedimos que haya reciprocidad en el seno de la Unión Europea, que todos juguemos con las mismas condiciones. Eso por un lado. Y luego lo que tiene que ver con Terceros Países, que es peor todavía. Eso no lo entiende nadie. Las cláusulas espejo tenemos que aterrizarlas, hablar ya de principios activos concretos y es lo que va a hacer la Junta, preguntar por qué la fresa aquí no se puede cultivar con esto y sí se puede importar de Marruecos. Lo que hay que hacer primero es que la normativa que ahora lo permite se cambien y en segundo lugar pedimos que haya una labor de inspección en los puertos, no solo de España, sino del de Rotterdam o el de Hamburgo y se ponga pie en pared a una situación muy injusta.

El recorte de la PAC, las autorizaciones excepcionales... El Ministerio no parece muy sensible con la agricultura andaluza.

Siempre he dicho que a nosotros nos va a ir mucho mejor si nos llevamos bien con el Ministerio y yo no tengo ningún interés en generar polémica ni arrancar titulares en contra de Luis Planas. Aspiro a tener una relación institucional cordial y llegar a buenos acuerdos. Pero en algunos casos colaboramos bien y en otros casos no también. En la PAC prefirió quitarle ciento y pico millones a Andalucía y repartirlo en otros territorios para contentar a determinados sectores. Por eso cada vez que venga Andalucía, cada vez que tengamos ocasión le vamos a recordar que el que fuera consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía tomó la decisión de pegarle un hachazo a los agricultores andaluces de primera magnitud. Eso lo va a llevar siempre Planas en su curriculo.

Los fondos de inversión han puesto el foco en Andalucía. ¿Ponen en riesgo la agricultura familiar?

Estamos muy orgullosos de los datos que estamos consiguiendo en materia de agricultura y de agroindustria y el objetivo es seguir creciendo porque tenemos mucho margen. Ahora vamos a hacer una inversión grandísima en modernización de regadíos, tenemos ayudas para la agroindustria del olivar muy potentes, para modernización de invernaderos, incorporación de jóvenes…creo que los años que están por venir van a ser muy positivos. Que eso despierta el interés de los inversores, pues fenomenal. Yo creo que el agricultor tipo de Andalucía no es un fondo de inversión, son familias, que son las que vertebran el territorio porque consiguen fijar población en los pueblos. Yo no estoy ni en contra ni a favor de los fondos de inversión por concepto, pero el modelo que de verdad ayuda a que Andalucía siga siendo lo que es, es desde luego la agricultura basada en la explotación familiar y en las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas, pues bienvenidas porque cabemos todos.

Vuelve la amenaza del recorte del trasvase Tajo Segura ¿Cómo puede afectar a la agricultura almeriense?

El problema del recorte del trasvase Tajo-Segura para Andalucía no tiene la misma magnitud que para Murcia. Para nosotros es sobre todo de concepto, de lo que supone que de manera unilateral y para dar cumplimiento a una promesa electoral se recorte porque sí y sin alternativa a un trasvase que lleva siendo un modelo de éxito desde hace tantos años. En el Levante de Almería afecta a 7.000 hectáreas de 1,1 millones de hectáreas de regadío que tenemos. Pueden parecer pocas, pero supone un ataque y una injusticia que no se puede tolerar. Se ha amoldado una decisión que debiera ser técnica a una promesa política y eso es muy grave. Hablamos de una zona en la que el uso del agua es exquisito como es el Levante de Almería, donde se monitoriza hasta la última gota de agua, se reutiliza, se recircula, se optimiza. Además es un modelo agrícola de alto valor añadido, porque de una hectárea se saca mucha renta agraria y de un par de hectáreas vive una familia. No queremos quitarle el agua a nadie, ese no es el debate. Yo estoy encantado con que en Castilla La Mancha crezca en regadío y le vaya fenomenal, pero que no nos quiten lo que durante tantos años ha sido un modelo de éxito.

En 2027 queremos ser la comunidad autónoma que más agua regenere

Desde el sector siempre se dice, y citamos a Antonio Luque como un representante cualificado, que no hay problema de falta de agua, sino de gestión del agua.

Los andaluces, y puedo decir también todos los españoles, no nos podemos conformar ni con el agua que cae del cielo ni con el que podemos almacenar. Se necesita un Pacto del Agua, una estrategia nacional, porque cuando una provincia o una comunidad da agua a la de al lado, no le está haciendo un favor. El agua no es de nadie o mejor dicho, es de todos, es un bien de dominio público. Y es la administración competente la que tiene que ordenar su uso. Por eso hace falta seguir haciendo presas donde sean necesarias, mejorar las canalizaciones, hacer desaladoras, modernizar regadíos…La solución al agua no es única, es un problema poliédrico.

¿Ustedes están apostando fuerte por la regeneración de agua no?

Estamos creciendo mucho. En 2019, cuando Juanma Moreno tomó posesión estábamos regenerando 17 hectómetros cúbicos pero solo en Almería. Ahora estamos en unos 70 hectómetros cúbicos. Ya se está regenerando agua en Málaga y dentro de poco en Granada. Nuestro objetivo es llegar a 180 hectómetros cúbicos en 2027 y convertirnos en la comunidad que más agua regenere.

Hay protestas por el avance de las renovables ¿Está en riesgo el olivar andaluz?

La superficie de olivar en Andalucía está creciendo. En 2019 se cifraba en 1.652.000 hectáreas y en 2023 sumaba ya 1.679.000, 27.000 hectáreas más. La mayoría del crecimiento se da en ecológico. El olivar es un cultivo que no sólo crece, sino que aumenta en mayor especialización y calidad. Cada vez hay más olivos en el paisaje andaluz.

¿Qué medidas están implantando para el relevo generacional?

Andalucía no tiene el problema que tienen otras comunidades con mucha diferencia. Hace unos meses sacamos una convocatoria por 130 millones para incorporación y tuvimos solicitudes por 160 millones, una de cada tres de mujeres. Aquí hay cantera. Vamos a incorporar a más de 2.500 jóvenes y eso en otras regiones es ciencia ficción.