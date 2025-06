Los españoles pinchan en educación financiera: no tienen suficientes conocimientos para gestionar su dinero

La educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente en España. El informe de Funcas, presentado hoy en Zaragoza, refleja que uno de cada cuatro españoles, es decir el 27%, cree que no tiene suficientes conocimientos para gestionar su dinero y tomar las mejores decisiones para sí mismo o su familia.

Esta es una de las principales conclusiones de este informe, realizado en mayo vía online y telefónica entre 1.200 personas adultas, que también refleja que son las mujeres las que tienen más esa sensación de falta de conocimientos. En concreto, el 30% de ellas frente al 24% de ellos. Además, es una diferencia que se observa en todos los grupos de edad.

Es una falta de conocimiento que queda avalada por otros datos del estudio. Por ejemplo, el 35% de las personas encuestadas asegura no saber qué son las Letras del Tesoro. Además, un 28% no conoce las criptomonedas y un 23% no desconoce lo que es un fondo de inversión. Un porcentaje que baja al 20% en el caso de los depósitos a plazo fijo. Dentro de los productos financieros que más se conocen destacan los planes de pensiones. En este caso, sólo el 9% señala que no sabe lo que son.

Estos datos evidencian a su vez que el desconocimiento de los productos financieros no se ciñe exclusivamente a aquellos que son complejos o novedosos, sino que también afecta a aquellos que son tradicionales o ampliamente difundidos.

La directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, ha indicado que "muchas personas no cuentan con los conocimientos necesarios para tomar decisiones económicas bien informadas, pero el problema va más allá".

Y es que, desde la crisis financiera de 2008, "el mundo de las finanzas ha profundizado en su complejidad de modo que entender cómo funcionan los productos y servicios financieros se ha convertido en una tarea difícil incluso para quienes intentan seguirlos de cerca", ha añadido Miyar, quien ha señalado que "conocer, comprender y poder manejar conceptos financieros básicos es imprescindible para tomar decisiones informadas sobre las finanzas personales o el hogar en una economía que ofrece nuevas posibilidades y riesgos emergentes.

Un punto que es fundamental porque además el estudio constata una relación clara e inversa con el nivel de renta. De este modo, se observa que los hogares con menos renta son aquellos en los que se reconoce tener menor cultura financiera. Un porcentaje que se sitúa en el 31% entre quienes viven en hogares con ingresos inferiores a los 1.500 euros mensuales y que baja al 25% a partir de los 2.000 euros.

Relación también existe entre el nivel de estudios y el conocimiento de finanzas. En este caso, la autopercepción de insuficiencia es menor entre quienes tienen estudios universitarios, aunque sigue afectando a uno de cada cuatro. Por ejemplo, en este tramo educativo el 25% no sabe qué son las Letras del Tesoro, un 18% desconoce las criptomonedas y un 15% los depósitos a plazo fijo.

Y, ¿qué sucede entre los que han alcanzando como máximo la educación secundaria básica?. En este caso, el porcentaje que afirma no saber qué son algunos productos financieros es alto. Por ejemplo, el 39% afirma no saber lo que son las Letras del Tesoro, el 36% las criptomonedas, el 30% los fondos de inversión, el 21% los depósitos a plazo fijo y el 12% los planes de pensiones.

El estudio también profundiza en la relación entre ideología y conocimiento de finanzas, concluyendo que aquellas personas que se identifican con posiciones de izquierda tienen a considerar que sus conocimientos son insuficientes más que las que se sitúan en una posición política de derechas.

La inversión no se contempla en el ahorro

La inversión no es considerada como uno de los principales fines de su ahorro. Sólo lo considera así el 8%. Y aquí se observan diferencias por género: el 10% de hombres y el 6% de mujeres.

También las hay por edad, dado que el 16% de quienes tiene entre 18 y 34 años utiliza el ahorro con fines de inversión frente al 4% del grupo de 45 a 54 años y el 5% en la franja de edad entre los 65 y 74 años. Entre el grupo de 75 años y más, el porcentaje se sitúa en el 8%.

A la hora de invertir, sólo el 4% señala que es titular de criptomonedas, observándose preferentemente un perfil masculino y de edad joven. Destaca el grupo de hombres entre 18 y 34 años, entre los que el 13% posee criptomonedas. Por nivel educativo, las diferencias se acortan y se aprecia una mayor tenencia de criptomonedas conforme se tienen más ingresos en el hogar, al igual que por ideología: la inversión es más frecuente en las posiciones de derechas.

Más educación financiera

El estudio se ha realizado dentro del acuerdo entre Funcas e Ibercaja para contribuir a la educación financiera. Una colaboración que se ha renovado hoy con la firma de un convenio por el que la entidad financiera se adhiere al programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera -Programa Funcas Educa-, para el período 2025/2026.

Tras la firma del acuerdo, el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, ha destacado la importancia de renovar, por séptimo año consecutivo, este acuerdo que refuerza el compromiso de la entidad con la mejora del bienestar financiero de las personas.

Serrano ha subrayado que "la educación financiera es una asignatura transversal, imprescindible para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas a lo largo de su vida". Además, ha recordado que este convenio refleja el modelo de banca de Ibercaja y del sector CECA, en el que el 100% de los beneficios revierte a la sociedad a través de sus fundaciones.

Por su parte, el director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha señalado que "los resultados de la encuesta nos muestran que queda camino por recorrer en materia de educación financiera y nos ayudan a identificar los grupos con mayor déficit".

En esta línea, Ocaña ha manifestado que "el objetivo es fortalecer nuestra colaboración con las entidades para ampliar los conocimientos financieros, en particular, entre determinados colectivos con necesidades diferenciadas, desde la población 'analógica' hasta los emprendedores, pasando por toda la población no adulta, en edad de formarse".