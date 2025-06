Saiz reconoce "diferencias técnicas" con la AIReF en la evaluación de las pensiones

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, está abierta a "escuchar" y "debatir" sobre el límite que regula el gasto de pensiones, la regla de gasto, la principal recomendación del primer examen de la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a la reforma de pensiones impulsada por el exministro del Departamento, José Luis Escrivá, en 2021. Así lo ha trasladado Saiz esta tarde en su comparecencia en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Lo ha hecho, además, una semana después de hacer pública a través de Transparencia una propuesta de cambio en el Real Decreto 100/2025 -el reglamento que regula la evaluación de la AIRef- en el que no ha introducido dicha propuesta. La ministra además reconoció "diferencias técnicas" con el organismo independiente.

La cláusula de cierre exige, actualmente, que el gasto neto promedio no supere entre 2022 y 2050 el 13,3% del PIB. Para cambiarlo y adaptarlo a lo que pide AIReF, el Ministerio tendría que haber elaborado una norma con rango de ley, no un Real Decreto, que se limita a desarrollar la norma y no necesita el aval del Congreso.

Respecto a la principal recomendación de la AIReF de homogeneizar la regla de gasto de pensiones con respecto a la europea, Saiz reconoció que "no existe un número mágico de sostenibilidad" y "no hay una cifra a partir de la cuál alguien pueda concluir que un sistema de pensiones es sostenible o no". No obstante, al tiempo que admitía que este número no garantiza la sostenibilidad, ponía en valor que la existencia de dicha regla implica que "la evolución debe estar contenida para que no crezca en exceso". La cláusula de cierre establece que, en caso de que el gasto en pensiones supere el límite del 13,3% del PIB, el Ejecutivo tendría que realizar ajustes (en ingresos o en gastos).

En cuanto a los cambios en el Real Decreto, la ministra ha declarado que, la intención es llevar a cabo algunas de las recomendaciones de la AIReF y de Bruselas y, asimismo, pedir al organismo evaluador que realice un nuevo informe sobre la sostenibilidad de las pensiones para el año 2026.

Espera una revisión al alza de los ingresos

Por otro lado, la ministra ha reconocido que existen "diferencias técnicas" con el organismo independiente por lo que se refiere a la aproximación utilizada. Según detalló la ministra la AIReF tuvo un enfoque "conservador" con la aportación de la reforma laboral y del nuevo sistema de cotización de autónomos a los ingresos de la Seguridad Social.

Una cuestión a la que el organismo hacía también referencia en marzo tras la publicación del documento. Entonces, la institución dirigida por Cristina Herrero advertía que no incluía el impacto de la reforma laboral en la sostenibilidad de las pensiones porque el efecto de la reducción de la temporalidad todavía "tardaría en verse" y por la falta de información al no haber publicado el Ministerio de Trabajo el documento del impacto de las medidas.

"Esperamos que este número se revise al alza en futuras evaluaciones a medida que la AIReF vaya disponiendo de más datos para completar y actualizar sus análisis", ha trasladado Saiz.

Por otro lado, sobre la inclusión o no de las transferencias del Estado en los ingresos, ha defendido la decisión tomada por la AIReF en su examen. Es decir, tener en cuenta las transferencias solo para sufragar las pensiones no contributivas y la reducción de cotizaciones que se aplican en determinadas situaciones.