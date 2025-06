Jan Eeckhout logra el Jaume I de Economía por analizar el impacto de las macroconcentraciones empresariales

El economista Jan Eeckhout, nacido en Bélgica en 1970 y que trabaja como profesor de investigación en la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) en el Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, ha sido reconocido con uno de los premios más prestigiosos de la ciencia española: el Rei Jaume I de Economía.

El jurado ha hecho pública a primera hora de la tarde su deliberación y destaca especialmente los trabajos de Eeckhout a la hora de analizar los efectos de las grandes concentraciones empresariales en la economía. Según subrayó el presidente ejecutivo de la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I, Javier Quesada, en el anuncio de los galardonados, "su trabajo más influyente, con varios coautores, es sobre la medición del poder de mercado. La principal conclusión de esta investigación es que desde 1980, la concentración empresarial ha aumentado en todo el mundo, en prácticamente todos los sectores e industrias, y ha tenido profundas implicaciones para la macroeconomía y la desigualdad".

Eeckhout estudió incialmente en la Universidad Católica de Lovaina y completó su formación en la Universidad de Manchester, además de doctorarse tras una tesis sobre el mundo laboral en la London School of Economics. Como profesor de economía atesora una larga carrera que incluya en la Universidad de Pensilvania, la Barcelona Graduate School of Economics, el University College de Londres y la Universidad de Princeton, entre otras entidades. Es el autor del libro The profit padadox en que analiza como esa concentración en grandes empresas con mayores beneficios no han aumentado los salarios de los trabajadores en las últimas décadas.

Durante esa trayectoria ha realizado investigaciones y numerosas publicaciones en el campo de la macroeconomía, con especial atención hacia el mercado laboral. En ellas aborda fundamentalmente las implicaciones macroeconómicas del poder del mercado, así como la economía del mercado de trabajo y las ciudades.

El jurado también destacó "sus importantes contribuciones a una amplia gama de campos. Entre ellos, la teoría de la búsqueda, el crecimiento económico, la teoría de juegos y la organización industrial empírica".

Revelación empresarial

En el apartado de Revelación Empresarial, que patrocina Mercadona, AVE y EDEM, el reconocimiento fuer para el científico, emprendedor e inversor valenciano Damià Tormo, biólogo de formación que tras crear varias empresas a partir de su labor en el sector farmacéutico y médico promovió Columbus Venture Partners, un vehículo inversor para poder impulsar y lanzar al mercado fármacos y productos que alivien distintas enfermedades.

El jurado ha valorado "su trayectoria como científico emprendedor que ha construido puentes entre la investigación y la sociedad a través de la creación de la de empresas en su faceta como empresario". Destaca que "ha servido de catalizador para muchos otros proyectos, potenciando empleos de calidad, atrayendo inversión extranjera y posicionando a España como referente internacional". Además, resalta que ha demostrado un compromiso social que desarrolla "a través de su labor filantrópica, ayudando, entre otras, al tratamiento de menores con enfermedades raras".

Más mujeres que hombres

Los otros galardonados en la 37 edición de los Premios Rei Jaume I son José Luis Mascareñas Cid en la categoría de Investigación Básica; Nuria López Bigas, en Investigación Biomédica; Silvia de San José Llongueras, en Investigación Clínica y Salud Pública; Victoria Reyes Garcia, en Protección del Medio Ambiente; y la vila-realense María Jesús Vicent Docón, en Nuevas Tecnologías por sus avances en polímeros para fármacos.

Este año han resultado galardonadas cuatro mujeres frente a la pasada edición, en que algunas voces criticaron que no hubiera ninguna premiada. En 2025, las candidaturas de mujeres presentadas aumentaron un 25% y suponían más de un tercio de los 226 aspirantes.

El presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, que ha tenido un recuerdo en memoria del profesor Santiago Grisolía, impulsor de estos premios que convierten a València "en el epicentro de la unión entre ciencia, investigación y empresa".

El empresario ha recalcado que en un tiempo en el que "la proliferación de populismos y los desafíos globales exigen respuestas firmes y colaborativas, desde la Fundación insistimos sobre la importancia de invertir en ciencia e investigación y sobre la necesaria conexión de ambas con el mundo de la empresa", en un acto presidido por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuyo Gobierno hoy volvió a arremeter contra Aemet por sus previsiones el día de la DANA pese a haber declarado la alerta roja, y la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, con el que el PP ha pactado modificar en los presupuestos en los programas que aparecía la expresión "cambio climático" por "cambios meteorológicos y climáticos".