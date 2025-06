"Contribuimos a la digitalización y seguridad de las empresas con las que trabajamos"

Naoki Hama, presidente y CEO de FUJIFILM Business Innovation, habla con elEconomista.es sobre los retos que enfrenta la compañía que presta soluciones de impresión y tecnológicas no solo a las grandes empresas sino también a pequeñas y medianas empresas en todo el mundo, y sobre el cambio de paradigma del sector.

FUJIFILM Business Innovation destaca por ser una empresa que apuesta por la innovación en diferentes sectores. ¿Cómo se están desarrollando sus estrategias en el ámbito de la impresión?

Los valores que se demandan ahora para los dispositivos multifunción no son solo para impresión, ya que ahora se han convertido en dispositivos de entrada y salida de información y esos valores están cambiando. Antiguamente, lo que demandaban a esos dispositivos multifunción era, por ejemplo, velocidad en la impresión o cómo de tranquilo se imprimía (que la operación fuera poco ruidosa). Ahora está cambiando la función de esos dispositivos y lo que demandan es mejoras en el escaneo, como el escaneo a doble cara de una pasada. Para mejorar esas tecnologías colaboramos con otros terceros para aumentar ese rendimiento.

Otro punto importante es el tema de la seguridad. La mejora de la seguridad de esos dispositivos es muy importante y cumplimos con los estándares de seguridad de EEUU y otros estándares que se requieren para el funcionamiento de estos dispositivos.

Otro punto estratégico es el tema de medioambiente que, relacionado con ello, estamos intentando bajar la tasa de entrada de nuevos recursos hasta menos del 60% hacia 2030, es nuestro objetivo. También pensamos en reutilizar los componentes y alargar su vida. En 2024 hemos establecido un centro de fabricación circular en Países Bajos para fomentar la circulación de materiales. Actualmente, en ese centro de fabricación circular lo que se hace es recoger cartuchos de tóner de impresoras y recargar y reutilizarlos. En el futuro no solo se hará con los cartuchos, sino que se quieren remanufacuturar los dispositivos en sí.

¿Qué papel juega la digitalización —automatización, inteligencia artificial, conectividad— en los desarrollos presentes y futuros de la compañía?

Tomamos como misión el apoyo a los clientes en su transformación digital y en ese proceso es imprescindible el uso de herramientas como la Inteligencia Artificial, especialmente la consideramos clave y tomamos muy enserio ese tema. Por otra parte, en abril de este año hemos hecho pública que hemos empezado las negociaciones para la colaboración con la startup NeoAI y con Amazon Web Service, y esto nos ayuda a avanzar en la colaboración con estas empresas. Entonces, no solo desarrollamos nuestra tecnología propia de IA, sino que colaboramos con otras que tienen su IA propia.

¿Qué papel tiene España en esa estrategia?

España es un país donde se da mucha importancia a los valores globales (seguridad, ahorro de energía) por ello es muy importante para nuestro negocio. A partir de enero de 2022, cuando entramos en el mercado español y comenzamos la venta de nuestros productos, hemos vendido 200 unidades de impresoras de producción y en 2024 hemos comenzado con la venta de impresoras para oficinas.

Además, el mercado español es muy importante no solo para vender, sino que nos ayuda a contribuir al mercado porque cogemos los deseos de los clientes de aquí y tratamos de reflejarlo en el desarrollo de la tecnología. No solo vemos la venta en el momento, sino también el futuro en el mercado.

Las nuevas políticas arancelarias impulsadas por la administración estadounidense están redefiniendo el comercio internacional. ¿Cómo está respondiendo Fujifilm a estos cambios?

La situación actual arancelaria de EEUU es muy cambiante, por tanto, tenemos que revisar la cadena de suministro o precios, pero se irán tomando las medidas oportunas en función de las medidas que enfrentemos. Por ejemplo, fabricamos en Vietnam, China y Japón, entonces no solo dependemos de un lugar de fabricación, sino que tenemos varias sedes donde se componen estos dispositivos, esto no lo hemos hecho por los aranceles, sino que es nuestra política para la continuidad del negocio que llevamos desde hace mucho tiempo. Esto veníamos haciéndolo para fortalecer nuestra base de negocio y tener varios puntos de fabricación, que nos ayudará mucho en el futuro.

¿Qué importancia tiene la colaboración con otras empresas tecnológicas o partners locales para la expansión de la compañía en el campo de la impresión?

Me parece primordial la relación y colaboración con socios locales de cada mercado y nosotros mismos desarrollamos nuestros servicios y soluciones, pero contar con otras empresas de tecnología con esos servicios es muy importante porque nos aporta mucho. Nosotros estamos en Japón y nuestras soluciones que suelen necesitar las empresas japonesas no siempre son las mismas que las que necesitan las empresas de otros paises, porque en España, por ejemplo, existe una demanda distinta que requiere de otros servicios. Es por esto por lo que es muy importante contar con socios locales para responder a esos servicios que demandan en ese mercado.

Podemos decir lo mismo en cuanto a la estrategia de la venta, hemos entrado muy tarde en otros mercados para vender allí y contar con distribuidoras locales y estableciendo relaciones para vender de acuerdo con el estilo y demanda del mercado. Precisamente, estoy aquí en Madrid porque celebramos un evento en el que se reúnen nuestros socios una vez al año -el año pasado se celebró en Budapest- y aquí no solo se reúnen distribuidoras, sino también socios y terceros que colaboran con nosotros.

Resumiendo, es muy variada la demanda de soluciones y servicios del mercado, por ello no contamos solamente con la tecnología de nuestra empresa y contamos con el apoyo de terceros.

¿Cuáles son los grandes retos y las grandes oportunidades que marcarán el rumbo global de la división de impresión de Fujifilm en los próximos cinco años?

Hay tres puntos importantes: cómo aprovechar las tecnologías avanzadas como la IA, cómo fortalecer nuestra base de negocio de dispositivo y cómo reforzar nuestra respuesta a los requerimientos para conservar el medioambiente.

En cuanto al IA, con esto podemos aumentar valores que podemos ofrecer a los clientes. Estamos en el proceso de implementación de la IA en los procesos y por ello hemos empezado las negociaciones para colaborar con startups y AWS para acelerar ese proceso. Esa implementación de la IA y otras tecnologías avanzadas no solo la hacemos en los productos, sino en tareas internas como el método de venta, mantenimiento, para aumentar la productividad de la empresa.

Para fortalecer nuestra base de negocio, irá disminuyendo el número de unidades de dispositivos vendidos y de papeles impresos, esa es la previsión, entonces tenemos que revisar nuestra cadena de suministro para mejorar nuestra eficiencia. Nuestra línea de negocio, antes nos dirigíamos más de manera independiente ya que hemos fortalecido los etapas de cadena de suministro para poder seguir ganando por nuestra cuenta, pero en caso de que pueda generar un beneficio aún mayor, creemos que la colaboración con terceros es una opcion muy importante. De hecho, en enero de 2025 hemos constituido una empresa conjunta con Konica Minolta para el suministro de materiales, que es nuestro competidor, pero nos pareció importante colaborar con ellos para asegurar el suministro de componentes de manera estable y hemos tomado esa decisión, adaptándonos a las necesidades del mercado actual.

Sobre medioambiente, especialmente en Europa, donde la regulación sobre medioambiente es cada vez más estricta, y una empresa que no sabe adaptarse ya no puede producir dispositivos. Nosotros no hemos empezado ahora a tomar medidas sobre medioambiente, sino que comenzamos en 1995 a pensar en el ciclo de vida de nuestros productos y establecimos un sistema de bucle cerrado. Entonces, veníamos pensando en cómo circular materiales y que el diseño tenga en cuenta cómo se puede reutilizar después del uso y es un concepto muy arraigado en nuestra empresa. Aquí en Europa prevemos va a haber una regulación sobre nuestros productos que tienen que ir circulando los recursos –aunque todavía no hay una fecha establecida- y creemos que va a ser obligatorio recoger nuestros productos después del uso y reutilizarlos, lo que pasa es que ya lo estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es expandir a otras empresas nuestros conocimientos para poder hacerlo. Como hemos comentado, tenemos el centro de fabricación circular en Países Bajos y tenemos que ir fortaleciéndolo para desarrollar ese proceso de reutilización de nuestros productos.