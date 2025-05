Escrivá asegura que el Banco de España no tiene capacidad para hacer un análisis sobre pensiones

El Banco de España no tiene capacidad técnica para realizar un análisis de sobre la situación de las pensiones. Así ha justificado el gobernador del Banco de España (y exministro de Seguridad Social), José Luis Escrivá, la falta de un estudio sobre la sostenibilidad del gasto en pensiones en el informe anual relativo a 2024, publicado por el organismo hace una semana. Según el gobernador, el banco "debería evitar opinar sobre cuestiones en las que no tiene un análisis propio" y puede realizar recomendaciones cuando ha realizado "un trabajo profundo". "Obviamente el Banco puede entrar a dar su opinión, pero ni de lejos tiene capacidad de información técnica para aportar sobre el tema de la sostenibilidad de pensiones", ha defendido en plena polémica sobre el contenido del informe y la dimisión del director de Economía del BdE, Ángel Gavilán.

Preguntado por los medios de comunicación, el gobernador se remite al informe publicado en marzo por la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un organismo que -asegura- ha hecho un trabajo "extraordinario" a la hora de evaluar su reforma: "Se han hecho recomendaciones en varios ámbitos en los que se ha hecho un análisis profundo. El banco recoge el análisis de la AIReF porque no tenemos valor añadido", ha asegurado en la presentación del Plan Estratégico de 2030 para la institución, donde también ha tratado otras cuestiones como la ampliación de la plantilla en la sede de Barcelona o la exposición de objetivos para los próximos años.

El primer informe anual elaborado por el banco durante la época Escrivá generó polémica al no incluir la sostenibilidad de las pensiones entre los principales retos de nuestra economía. La única mención que realiza el documento a esta cuestión tiene que ver con el aprobado de la AIReF a la reforma de Escrivá del pasado 31 de marzo. El documento también hace referencia a la opinión de la autoridad fiscal, en la que el organismo advertía sobre el empeoramiento de la sostenibilidad del sistema tras la reforma. Una opinión que el banco central rebatió al añadir que el gasto en pensiones se situó por debajo de las previsiones de la la autoridad fiscal.

La polémica derivada del informe culminó con la dimisión del el máximo responsable de la Dirección de Economía, Ángel Gavilán, por discrepancias sobre su contenido.

Defiende que el BdE debería evitar opinar

Además, Escrivá ha apuntado que "entrar en el mundo opinativo sin evidencia no es útil" y que el banco debería evitar opinar sobre cuestiones sobre las que no haya hecho un análisis profundo. "Opiniones hay muchísimas, pero el plano opinativo no es muy útil", ha sentenciado.

Por último, el ya exministro considera que el Banco de España no puede posicionarse desde el punto de vista normativo en cuestiones relativas a la redistribución de la renta -medidas de impuestos o de gasto-. "No tenemos legitimidad democrática", ha destacado.

Sobre el informe anual, el gobernador asegura que este año sí se han realizado recomendaciones en algunos ámbitos como, por ejemplo, la necesidad de la calidad del funcionamiento de las políticas públicas, como las de empleo o que no se ha aprovechado la oportunidad del Plan Fiscal a Medio Plazo.