Casi 800.000 autónomos tuvieron que pagar a la Seguridad Social por cotizar de menos en 2023

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha presentado este martes el balance de la primera regularización de cotizaciones de autónomos en base a sus ingresos reales y ha detallado que unos 796.0000 cotizaron por debajo de lo debido en 2023 y tuvieron que abonar la diferencia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha explicado que, en total, se han revisado las cotizaciones de más de 3,7 millones de trabajadores por cuenta propia, emitiendo más de 4,2 millones de notificaciones. Del total, más de dos millones de autónomos no han tenido que regularizar su situación, en tanto que cerca de 1,6 millones sí se han visto obligados a hacerlo.

La mayor parte de los que no han tenido que regularizar su situación (1,3 millones) habían cotizado dentro del tramo correcto, en tanto que 790.503 se encontraban en situaciones no regularizables, por estar en la llamada "tarifa plana", por ejemplo. De esos casi 1,6 millones, unas 796.000 personas cotizaron por debajo de lo debido y han tenido que abonar diferencias, en tanto que más de 460.000 lo hicieron por encima y han recibido devolución. Además, ha habido más de 429.377 renuncias a la devolución de cuotas y ya se han iniciado las devoluciones a unos 40.000 autónomos en pluriactividad que sobrecotizaron, en cifras similares al ejercicio anterior. Otros 324.000 no presentaron declaración de rendimientos por distintas causas.

El proceso de regularización se inició en octubre de 2024, tras el cierre de la campaña del IRPF y su gestión ha requerido una compleja coordinación técnica y administrativa, cruzando datos procedentes de la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, las mutuas, el SEPE y las haciendas forales. La ministra ha recordado que, con este sistema de cotización para autónomos en función de sus ingresos reales, se muestra que "es posible avanzar hacia un sistema mas justo y solidario que no deje a nadie atrás".

En este sentido, ha recordado que "durante mucho tiempo, más del 80% de estos trabajadores cotizaban por la base mínima, lo que provocaba situaciones de injusticia competitiva y pensiones hasta un 37% inferiores a otros regímenes y con un porcentaje del 36% que precisa complemento a mínimos". Este nuevo modelo de cotización de autónomos, aprobado en 2022 y que arrancó en 2023, permite hasta seis cambios de tramo al año y busca una transición gradual hacia un sistema definitivo de cotizaciones por ingresos reales.

Hasta ese momento, la Seguridad Social tiene que hacer cada año un proceso de regularización de cuotas para comprobar que las bases de cotización se han ajustado a los rendimientos netos y proceder a devolver o reclamar las cantidades resultantes. A lo largo de 2025 se volverán a reunir Gobierno, agentes sociales y asociaciones de autónomos para pactar las tablas de los tres siguientes años y volverán a hacerlo en 2028 para los tres siguientes, culminando así el periodo transitorio previsto en 2032 cuando la cotización ya estará directamente vinculada a los ingresos reales de cada autónomo.