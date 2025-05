CSIF propondrá en el Congreso vincular la subida salarial de los funcionarios al IPC

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) tratará de vincular la subida salarial de los trabajador públicos al IPC a través de una proposición de ley que se presente en el Congreso de los Diputados.

El presidente de CSIF, Francisco Lama, ha anunciado que ya han solicitado reunirse con los grupos parlamentarios para que éstos presenten una proposición de ley y que la retribución de los funcionarios se vincule al IPC. Esta propuesta por parte del sindicato viene dado por la problemática de la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que se viene escudando el Gobierno para no pactar una nueva subida salarial de los trabajadores públicos. A través de esta proposición de ley, la remuneración se incrementaría de manera automática anualmente.

Además, Lama ha señalado que los trabajadores públicos no pueden pagar el hecho de que el Gobierno no presente los PGE. Así, señalan esta propuesta como una solución para no mantener congelados los salarios cuando no se saquen adelante los Presupuestos Generales del Estado.

De salir adelante la iniciativa de CSIF, se sumaría la recuperación del poder adquisitivo que se viene perdiendo desde el año 2010 -y que ya se sitúa en el 21,5%- que sí que se tendría que negociar a través de acuerdos, más vinculados a la aprobación o no de unos PGE.

Jubilación parcial

Con respecto a la jubilación parcial anticipada, denuncian que la nueva ley haya paralizado de este tipo de retiro para los trabajadores públicos por sus requerimientos, que obligan a que los relevistas sean empleados fijos a tiempo completo, lo que dificulta encontrar a una figura para suplir al trabajador que quiera optar por la jubilación parcial anticipada.

Además, el sindicato reclama de nuevo la eliminación de la tasa de reposición, "que es la principal culpable del alto índice de temporalidad -se sitúa en el 30% y debería haber llegado al 8% el 31 de diciembre de 2024- de las administraciones públicas". Señalan que el anterior ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ya anunció que le pondría fin, pero una vez terminó su mandato, sigue vigente.

Con respecto a si la eliminación está vinculada a los PGE y por eso no se lleva a cabo, desde CSIF aseguran que "no tiene por qué vincularse porque hay otros mecanismos". Lo mismo ocurre con la subida pendiente del 0,5%, que en un principio el actual líder de la cartera de Función Pública, Óscar López, la vinculó a una aprobación de los PGE, pero desde el sindicato señalan que se puede hacer efectiva sin la aprobación de las cuentas públicas.