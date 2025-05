El Club Senior de Extremadura advierte de retrasos en los grandes proyectos para el desarrollo de la región

El Club Senior de Extremadura ha presentado este lunes, 19 de mayo, su último informe de seguimiento de grandes proyectos de desarrollo de la región, correspondiente a 2025 y en el que alerta que dichos grandes proyectos, unos 25 aproximadamente en total que se están desarrollando o han tenido movimiento administrativo en cuanto a aprobaciones o subvenciones, se retrasan en general y que hay "muy pocos" que hayan terminado desde que comenzara su seguimiento.

En este sentido, como han señalado en su presentación el presidente del Club Senior de Extremadura, Cecilio Venegas, acompañado de los vocales Fernando López y Marcelo Muriel, ambos ingenieros industriales, solo hay cuatro que han terminado dentro de un tiempo "prudencial" de los 22 que inicialmente se seleccionaron por parte de esta agrupación, aunque algunos de ellos sin cumplir los plazos que establecieron al comenzar.

Se trata del matadero industrial de Zafra, la fábrica de almendras de Miajadas, la ampliación del Museo Romano de Mérida y la fábrica de diamantes artificiales de Trujillo, según detalla el informe, que pone el foco en que el resto de los proyectos puede decirse que no cumplen plazos pero todavía no ha decaído ninguno aunque, no obstante, surgen "dudas" con los de la Azucarera de Mérida, los de Phi4tech y los de las minas, o el de Elysium o parque temático de La Siberia.

Cecilio Venegas ha explicado en su intervención que el Club Senior, que cuenta con 250 socios, lo componen personas que ejercen o han ejercido en ámbitos privados o públicos y que pertenecen a áreas temáticas distintas dentro de la comunidad autónoma entre catedráticos de universidad, empresarios, autónomos o personas que han ejercido la política, y que, desde que hace 12 años se constituyera, elaboran estudios y seguimientos que les permiten dar una opinión "técnica", "independiente" y entienden también que "autorizada" sobre cuestiones que afectan a la región.

En concreto, los estudios los elaboran comités de expertos y tienen dos de seguimiento importantes, uno en torno al ferrocarril, cada seis meses aproximadamente, y otro anual en torno a los grandes proyectos de desarrollo de Extremadura, tras lo que ha apuntado que "naturalmente" tienen una opinión sobre la idoneidad de los mismos y que "de hecho" cree que el tiempo también viene a darles la razón "en muchas ocasiones".

Es el caso, como ha indicado, de proyectos de los que ya señalaban hace algunos años que tenían una viabilidad "poco floreciente" o por los que apostaban "poco" dadas las diferentes características técnicas o de índole económico.

Proyectos "muy retrasados"

A continuación, Fernando López ha detallado que el observatorio de grandes proyectos lleva ya cuatro años, desde el año 2022 y ha elaborado cuatro informes, así como que "en general" los proyectos en sí "van muy retrasados", ante lo que calculan un retraso medio de unos tres o cuatro años.

"Esa es la parte mala, entre proyectos que se han anunciado bombo y platillo y, sin embargo, todavía no han comenzado desde hace cuatro años, y proyectos que sí han comenzado, pero van muy lentos en cuanto a ejecución de obra", ha señalado, mientras la positiva o "buena" es que de estos 25 proyectos "ninguno ha decaído" y "todos siguen adelante", aunque dudan de la "viabilidad" de muchos de ellos.

Al respecto, se ha referido en concreto a dos y, por un lado, a los de Phi4Tech de los que hablan desde hace cuatro años y "hasta ahora no tienen nada", al tiempo que ha puntualizado que comprende la explotación de la mina de Las Navas de Cañaveral y la de Aguablanca en Monesterio y fábricas en Badajoz, de supercondensadores, y Cañaveral, de cátodos.

Al mismo tiempo, ha destacado que los retrasos son de cuatro años, pero que la situación parece haber cambiado después de la Unión Europea haya considerado "estratégica" tanto la Mina de Cañaveral como la de Monesterio, lo cual supone ventajas tales como poder empezar a explotarlas y el acceso a créditos del Banco Europeo de Inversiones, y ante lo que ha expuesto que esperan que, al pasar a ser proyectos estratégicos ambas minas, este tema "se acelere".

Respecto a la Azucarera de Mérida, ha puesto el acento en que llevan cuatro o cinco años de demora, en este caso los protomores decían que iban a empezar el primer trimestre de 2023 pero "está, en este caso, parada" y tenían una reserva de terrenos en Expacio Mérida que "ha vencido y han perdido esa reserva", ante lo que "justo" desde este espacio logístico se lo han dado a un proyecto que no forma parte de este informe, cerrado en diciembre de 2024.

Entonces, ha explicado, dicho proyecto - la fábrica de cátodos de Mérida - estaba "muy en ciernes", pero "ha corrido muchísimo", les han dado los terrenos previstos para la Azucarera en Expacio Mérida, están trabajando en el proyecto y la autorización ambiental y la obra podría comenzar antes del final de año.

Extremadura y la energía

A su vez, Marcelo Muriel se ha referido a otros proyectos que pueden suponer un cambio de paradigma de la región, cuyo mayor potencial es la energía y alrededor de la misma y dentro la energía verde y en relación a esta a su vez el autoconsumo de esa energía.

Así, hay una serie de proyectos que "todavía no se han publicitado" porque son "muy gordos", y que pueden suponer "un cambio de paradigma", como los que giran en torno a centros de datos y respecto a lo cual tanto Merlin Properties como Ingenostrum tienen proyectos que pueden convertir Extremadura en un "hub" en el tema, ante lo que la existencia en Cáceres del Centro ibérico de investigación en almacenamiento energético da la base tecnológica para que se siga atrayendo a este tipo de empresas en torno a la energía, su acumulación o uso local.

Por último, ha sumado el "aterrizaje" de los proyectos chinos en relación al vehículo eléctrico, con lo que se demuestra la ventaja competitiva de la región, al hilo de lo cual ha destacado también el "peso importante" de la existencia y, "por lo tanto", el mantenimiento de Almaraz "como centro de suministro de energía fiable y permanente 365 días al año".