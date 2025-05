Teresa Ribera: "No queremos escalar el conflicto con EEUU pero tampoco ser ingenuos"

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE), Teresa Ribera, no quiere "escalar" el conflicto con EE. UU, pero ha avisado de que la UE tampoco puede ser "ingenua" ni quedarse "de brazos cruzados" si le imponen condiciones desventajosas.

En una entrevista en La Vanguardia este domingo, la también comisaria europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva ha valorado la guerra comercial iniciada por el presidente de EEUU, Donald Trump.

"No me parece que los términos en los que ha establecido el presidente Donald Trump su relación con los demás sean los de una negociación equilibrada y que ni siquiera identifiquen correctamente dónde pueden estar los problemas", ha considerado Ribera.

La vicepresidenta de la CE ha calificado de "muy importante" la relación comercial con EEUU, pero ha puntualizado que eso no significa que la UE tenga que aceptar cualquier condición.

"No tenemos ningún interés en escalar conflictos, pero tampoco hay que ser ingenuos ni vamos a quedarnos de brazos cruzados a la espera de que nos impongan unas condiciones desventajosas para nuestra industria. Dos no se pelean si uno no quiere, pero si uno quiere, el otro tiene que estar preparado para defenderse", ha afirmado.

Con respecto a China, Ribera ha recordado que el mercado europeo tiene unas normas que se deben cumplir.

"Nosotros a nuestra industria le exigimos un alto nivel de protección de los trabajadores, no estamos dispuestos a asumir condiciones laborales que no sean dignas o no bien remuneradas, y un alto nivel de protección socioambiental. Y si las industrias cumplen, es muy importante ver que quien tenga interés en participar en nuestro mercado cuente con un régimen que permita asegurar que cumple con las mismas reglas", ha destacado.

En este contexto, ha afirmado que "con China hay que seguir hablando, hay que entenderse en todos los campos, pero también hay que ser firmes cuando toca".

Extraer lecciones del apagón

En cuanto al gran apagón en España, ha dicho que habrá que "extraer lecciones" y seguir mejorando la red: "Necesitamos más interconexiones porque se hubiera diluido esa oscilación, pero también hubiera permitido una recuperación más rápida", ha considerado.

"Necesitamos más inversión en red, no solamente en extensión de red, sino también en funcionamiento inteligente de esas redes y capacidad de operación de esas redes", ha destacado.

La exministra de Transición Ecológica del Gobierno ha señalado que en 2018, cuando llegó al Ejecutivo central, "Red Eléctrica invertía alrededor de 400 millones de euros al año" y que actualmente destina "1.400 millones de euros al año".

"Tenemos que seguir apostando por más interconexión, mejor capacidad de gestión de red y más almacenamiento, porque el sistema es diferente. Y eso es lo que España estaba haciendo y lo que ha de seguir haciendo", ha dicho.