Yolanda Díaz ve posible un acuerdo para reducir la jornada: "Esta es la medida más deseada por los españoles"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado convencida de que "es posible" un acuerdo con patronal y sindicatos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y ha reiterado que "no se levantará" de la mesa de negociación.

"Sabemos qué teclas hay que tocar, yo creo que lo saben ya los sindicatos, lo sabe la patronal y lo sabe el Gobierno de España. Sabemos lo que hay que hacer, la cuestión está en si hay voluntad para alcanzar un acuerdo o no. Desde luego, yo lo tengo, y no me voy a levantar de esa mesa", ha subrayado Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta ha recordado que el próximo lunes, 29 de julio, el secretario de Estado de Empleo celebrará la última mesa de diálogo de verano, en la que espera que haya avances. "Estoy segura, estoy súper segura, de que es posible el acuerdo", ha remarcado.

Díaz ha celebrado que hoy, "afortunadamente", la patronal ha vuelto a negociar activamente en esa mesa. "Por eso he dicho que hay avances, esta es la patronal que yo reconozco, la patronal que está a la altura de su país y espero que por el bien de nuestro país alcancemos un acuerdo", ha insistido.

Según la titular de Trabajo, esta es la medida "más deseada" por los españoles, en un país en el que se hacen 6 millones de horas extraordinarias a la semana, la mitad de ellas irregulares y sin retribuir.

En todo caso, Díaz ha señalado que España tiene de media ya, por negociación colectiva, una jornada de 38,3 horas, por lo que "parece que ese acuerdo sería fácil". "Lo que me gustaría es que los agentes sociales hagan lo que saben hacer muy bien. Y nosotros estamos en esa mesa, casi si me permiten, haciendo propuestas y de árbitro", ha señalado.

Esto tiene que ver, además, con una deuda pendiente en España que es la productividad, por lo que, Díaz ha señalado que, si alguna de las partes no apoya un acuerdo, "tendrá que explicar cuáles son las razones".

"Estamos demostrando que hay margen para solucionar problemas en las empresas españolas, así que me gustaría que el lunes que viene avancemos", ha recalcado.