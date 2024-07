España sigue en el vagón de cola de la OCDE en educación financiera: los estudiantes no saben ahorrar ni invertir

La capacidad financiera de los estudiantes españoles de 15 años ha disminuido en los últimos años y ahora está 12 puntos por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el más reciente informe PISA publicado por esta organización el jueves.

Los estudiantes españoles han obtenido una puntuación media de 486 puntos en competencia financiera, por debajo de los 498 puntos de la media de la OCDE. Esto representa una caída de seis puntos respecto al estudio de 2018, aunque la diferencia con la media sigue siendo similar a la de entonces. El informe destaca la "estabilidad" en los rendimientos de España, mientras que Bélgica, Dinamarca y Canadá lideran la clasificación con 527, 521 y 519 puntos, respectivamente.

Según el informe PISA 202, sólo un 25% de los estudiantes españoles de 15 años se encuentran en los niveles más altos de rendimiento en competencia financiera, dato destacado por el Ministerio de Educación. No obstante, España, situada entre Noruega e Italia, muestra estabilidad en sus resultados en comparación con años anteriores. De hecho, se revela que la diferencia en competencia financiera entre los estudiantes españoles desfavorecidos y favorecidos es de 73 puntos, 14 puntos menos que el promedio de la OCDE, y considerablemente inferior a países como Estados Unidos (92), Bélgica (104) o Países Bajos (97).

En cuanto a la exposición a la educación financiera, los alumnos españoles muestran un índice de 6,6 en los últimos 12 meses, por debajo del promedio de la OCDE que es de 6,95.

Luis Garvía, director del Máster en Riesgos Financieros de Comillas ICADE, destaca que, aunque el resultado haya sido malo, "que es un desastre", también es reseñable que los que han sacado buen resultado es mejor que los estudiantes que se encuentran dentro de los niveles más altos de competencia. Por lo tanto, "el resultado que es malo en términos de desigualdad es todavía peor".

En cuanto al resultado que ha obtenido España, especialmente el tema de la desigualdad social Garvía destaca que existe un impacto con la pandemia. "La pandemia ha pillado a mucha gente sin monitores, sin pantallas. Y luego, sin duda, nuestro sistema educativo está dirigido a partir de los 15 años, que es la edad que marca este informe". "La EBAU es una prueba memorística donde solo los alumnos que eligen economía ven cosas de economía", pero además los conceptos que ven no tienen que ver con lo que se evalúa en el informe, como puede ser una factura, sino que es Economía Aplicada a contabilidad, por un lado, y modelos económicos por otro. "No es una economía de andar por casa". Por lo tanto, el sistema está dirigido a una prueba memorística, que es la EBAU a sacar el mayor resultado en la prueba y, en cambio, no está dirigido a cubrir conocimientos básicos, ya no solo de contabilidad o de economía, sino también, desde un punto de vista jurídico básico, un contrato laboral, los regímenes de cotización, la diferencia entre una tarjeta de débito y de crédito…

¿Qué saben hacer los alumnos españoles?

Los conceptos financieros más dominados por los estudiantes incluyen el sueldo (75%), presupuesto (70%), empresario (68%) y préstamo bancario (66%). Por otro lado, tienen menos familiaridad con impuesto sobre la renta (42%), acciones o valores (42%), dividendos (41%), interés compuesto (21%), tipo de cambio (21%), diversificación (19%), retorno de la inversión (18%) y depreciación (9%). Además, solo la mitad de los alumnos está familiarizada con conceptos como tarjeta de débito, planes de pensiones y Banco Central.

En cuanto a la comunicación con sus padres sobre asuntos financieros, un alto porcentaje de estudiantes españoles habla con ellos al menos una vez a la semana sobre compras (49%), su paga (39%), ahorros (38%), gastos (37%) y compras en línea (36%).

Es decir, que los alumnos españoles conocen menos conceptos financieros que el promedio de la OCDE, dominando temas como el sueldo, el presupuesto y el préstamo bancario, pero menos familiarizados con el interés compuesto, el tipo de cambio y la diversificación.

A pesar de esto, un 51% de los estudiantes españoles muestra interés en hablar sobre asuntos de dinero, similar al promedio de la OCDE. En total, se evaluaron los conocimientos financieros de más de 2.000 alumnos de 206 centros educativos en España, principalmente cursando 4º de ESO.

Pagos con tarjeta

Finalmente, el 85% de los estudiantes españoles realizaron compras en línea durante los últimos 12 meses, cifra cercana al promedio observado en la OCDE, que es del 86%. Sin embargo, la disparidad se hace más evidente al considerar el uso de teléfonos móviles para pagos: un 58% de los alumnos españoles frente al 66% en el conjunto de los 20 países evaluados.

Además, menos de la mitad de los estudiantes españoles de 15 años (el 47%) reporta tener una cuenta bancaria, comparado con el 63% que es el promedio en la OCDE. Este porcentaje es aún menor entre los estudiantes españoles que poseen una tarjeta de pago o débito, siendo un 24%. En contraste, el promedio de la OCDE es del 62%, con países como Dinamarca, Países Bajos y Noruega superando el 90%.

En España, se evaluaron los conocimientos financieros de más de 2.000 alumnos nacidos en 2006 provenientes de 206 centros educativos. La mayoría de los participantes estaban cursando el cuarto año de Educación Secundaria Obligatoria (4º de ESO).

