La mujer detrás del 'Amazon' ruso, el arma secreta de Putin para desactivar el botón nuclear financiero de EEUU

Aunque es poco conocida fuera de Rusia, Tatyana Bakalchuk es la mujer más rica del país. Esta empresaria saltó a la fama con su plataforma, a imagen y semejanza de Amazon, con la que ganó miles de millones vendiendo todo tipo de productos en línea. Sin embargo, ahora su carrera ha dado un giro de 180 grados, será la responsable de construir la alternativa al sistema mundial de pagos (SWIFT), controlado por EEUU.

Prácticamente todos los pagos entre los diferentes bancos del mundo están dominado a través de este instrumento, algo que ha generado temor entre países como Rusia o China, pues monopoliza entre el 80% y el 90% de todas las operaciones del sector a nivel mundial. Es, de facto, el mecanismo único por el que los bancos realizan y registran los pagos y otorga a Washington un poder enorme para dañar economías excluyendo a sus bancos de este mecanismo, además de permitir que otras sanciones se ejecuten de forma perfecta, al utilizar la información de SWIFT para 'seguir el rumbo del dinero' y encontrar los 'agujeros'.

Es por ello que para Putin y Xi Jingping, realizar una alternativa viable e internacional a este mecanismo es una de las claves para subvertir en control financiero de EEUU. Bakalchuk's Wildberries, la respuesta rusa a Amazon, está iniciando una empresa con Russ Group para construir un mercado digital que ayude a las pequeñas y medianas empresas a promover y exportar sus productos, explicó la compañía esta semana. Paralelamente planean crear una plataforma de pagos que pueda ofrecer un sustituto de la red transfronteriza dominante, según Bloomberg.

Esta iniciativa ha sido aprobada personalmente por el presidente Vladimir Putin, quien eligió a Maxim Oreshkin, segundo al mando de la administración del Kremlin, para supervisarlo. No hay garantías de que el sistema de pago tenga éxito, pero es uno de los grandes proyectos en marcha. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, defendió por mensaje de texto que el presidente ha ordenado a los funcionarios que consideren el proyecto de plataforma digital de Wildberries y Russ, pero que aún no hay detalles.

Bakalchuk, a quien no se considera cercana al presidente ruso, habló en el principal foro económico de San Petersburgo a principios de este mes y dijo que creía que las empresas privadas en Rusia tienen un gran futuro y se están desarrollando, aunque se requiere apoyo estatal. "Bakalchuk entiende muy bien que la crisis es el momento de las oportunidades", dijo Alexandra Prokopenko, miembro del Centro Carnegie Rusia Eurasia. "Ella está tratando de expandir el negocio para protegerlo, para volverse demasiado grande para quebrar y más visible para el Kremlin".

Su propia riqueza ha crecido a raíz de la invasión de Ucrania, aumentando alrededor de un 40% a 8.100 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, a medida que el estímulo fiscal impulsó el gasto de los consumidores. El valor de los productos vendidos en Wildberries aumentó un 50% a 2,5 billones de rublos (28.000 millones de dólares) el año pasado, con una proporción creciente de productos nacionales. La oficina de prensa de Wildberries atribuyó el crédito a la popularidad de las compras en línea, así como al desarrollo de su plataforma, incluida su infraestructura en expansión y descuentos.

Éxodo occidental

También contribuyó el éxodo de minoristas occidentales como Ikea, H&M y Levi's. Si bien los productores rusos intervinieron, Wildberries y su rival Ozon también ayudaron a los compradores a acceder a marcas estadounidenses y europeas que se habían ido oficialmente. Moscú introdujo una legislación que permite importar productos a Rusia sin el acuerdo del titular, lo que permitió a Wildberries y Ozon vender casi todo lo que podían antes de la guerra.

"A menudo no tengo idea de si una marca ha abandonado Rusia o no", dijo Elena, de 35 años, una diseñadora de interiores radicada en la región de Moscú que pidió que no se usara su apellido para proteger su identidad. "Si necesito algo, simplemente lo busco en Wildberries y lo compro". Todavía puede encontrar artículos de Ikea en Wildberries, a pesar de que la empresa abandonó el mercado y sus plantas en 2022.

La guerra también ha ayudado a impulsar el gasto de los consumidores. Los desembolsos presupuestarios anuales del gobierno ruso, incluidos los militares y sociales, aumentaron un tercio el año pasado en comparación con 2021, mientras que la movilización, la huida de muchos rusos al extranjero y la caída de trabajadores extranjeros han creado una enorme escasez de mano de obra.

Eso ha estimulado el crecimiento de los salarios a un ritmo visto por última vez antes de la crisis financiera de 2008 y ha aumentado la capacidad de los consumidores para comprar, dijo Sofya Donets, economista de T-Investments. "Esta situación llevó a grupos enteros de personas a una categoría más alta de riqueza y consumo". Las compras en línea han ampliado su expansión de la era Covid, creciendo un 45% el año pasado hasta 8,3 billones de rublos, según una investigación de INFOLine . Wildberries y Ozon, que controlan más de la mitad del mercado, han sido los ganadores.

"Wildberries fue uno de los pioneros del mercado ruso de comercio electrónico", dijo Marat Ibragimov, analista de Gazprombank, añadiendo que su punto fuerte estaba en ofrecer buenas condiciones a los proveedores y una amplia gama de productos a precios bajos para los clientes. Bakalchuk fundó la empresa en 2004 como un lugar para personas con un presupuesto limitado y poco tiempo para ir de compras. Pidió ropa al por mayor de un catálogo alemán de pedidos por correo, escaneó las fotografías y las publicó en su sitio web. Ella misma entregaba los productos en lugar de utilizar el servicio postal, que no era fiable.

Sancionado por Ucrania

A diferencia de los multimillonarios que hicieron fortuna en las caóticas privatizaciones de los años noventa o florecieron a principios de la década de 2000 bajo el primer mandato de Putin, Bakalchuk nunca ha tenido una reunión con el presidente ruso y no ha sido sancionado por Washington o Bruselas. Sin embargo, Ucrania la sancionó antes de la invasión del Kremlin en 2022, porque Wildberries vendía una variedad de productos de temática nacionalista rusa, como uniformes militares y camisetas que alababan a Putin. Eso la obligó a cerrar el negocio ucraniano.

El proyecto de Bakalchuk con Russ Group tiene como objetivo ampliar su alcance a los vecinos y países amigos de Rusia del llamado Sur Global, incluidos China e India, según el comunicado de Wildberries. Podría ayudar a impulsar el PIB ruso en un 1,5% anual, informó el medio RBC, citando a personas no identificadas familiarizadas con el plan. Aún así, la creación de un sistema de pagos puede aumentar el riesgo de que Bakalchuk sea objeto de sanciones estadounidenses o europeas, ya que los aliados occidentales de Ucrania han apuntado a otros servicios financieros rusos, incluido el sistema de pagos Mir y el equivalente Swift del banco central, llamado SPFS.