La CNMC "no tiene hecho un primer análisis" de la OPA de BBVA al Sabadell

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha asegurado que el organismo analiza la oferta pública de adquisición (OPA) hostil lanzada por el BBVA al Banco Sabadell con "metodología de operaciones previas" a la espera de tener más información.

Así lo ha señalado este jueves ante los medios de comunicación tras participar en una mesa redonda en el marco del Congreso Internacional 'Mercados de traballo equitativos e abertos á competencia' organizado por docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo y por la Red Académica de Defensa de la Competencia.

Según Fernández, Competencia "no tiene hecho un primer análisis" todavía, por lo que no posee una opinión al respecto de la operación, ya que está a la espera de tener más información para poder emitirla. "Sin información no tenemos opinión", ha añadido, insistiendo en que se está aplicando la "metodología de operaciones previas".

Además, preguntada sobre los plazos establecidos, la presidenta de la CNMC ha explicado que la notificación de la operación llegó el viernes a última hora "dentro del plazo legal establecido" y en la actualidad está en fase de revisión de la misma y de hacer requerimientos de información.

En este sentido, Fernández ha indicado que "como los requerimientos de información suspenden el plazo inicial del primer mes de la primera fase, no podemos saber qué plazos manejamos". Además, ha apuntado que "a medida que vayamos obteniendo la información necesaria se irá haciendo un análisis técnico y tendremos más visión sobre los plazos totales, pero de momento estamos en primera fase, recién notificada y con el plazo suspendido por requerimientos de información".