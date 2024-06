La empresa avalada por Begoña Gómez logró contratos públicos por 4 millones financiados con fondos europeos

Juan Carlos Barrabés, impulsor de la Cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), percibió más de 4 millones de euros de distintos fondos europeos a través de adjudicaciones del Estado. La empresa Innova Next fue beneficiaria hasta en tres ocasiones de contratos financiados desde Bruselas concedidos por entidades públicas, dos a través de ICEX España Exportación e Inversiones y otra a través del Consejo Superior de Deporte (CSD). La Fiscalía de la UE examina ahora los acuerdos de la firma de Barrabés con Red.es, la empresa pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital, después de que Gómez emitiera una carta de recomendación.

"Servicio de apoyo en el seguimiento y control del servicio ICEX-eMarket Services de Consultoría Estratégica en Venta Online Internacional". Ese es el objeto del primero de los contratos, en este caso financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El ICEX acordó la asignación al negocio de Barrabés en octubre de 2021 por un valor de 130.000 euros, con impuestos. En junio del año siguiente, pero en esta ocasión con fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, la misma entidad estatal otorgó un contrato de, inicialmente, 169.000 euros para dar servicios de consultoría a la internacionalización empresarial, aunque en enero de 2024 fue modificado, ampliando el importe total ofertado hasta los 340.000.

El pasado 28 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró durante tres horas las oficinas del CSD, recabando toda la documentación posible a cerca de un contrato por valor de más de 3,5 millones de euros que tenía como destinatario a la propia Innova Next SLU. El acuerdo, que fue cerrado en agosto de 2022, está subvencionado con capital europeo a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Contratos adjudicados a la empresa Innova Next SLU

Carlos Barrabés, es el empresario clave en el caso Begoña Gómez. Fue él quien ideó la Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirige ahora la mujer del presidente del Gobierno y el que la convenció para ponerla en marcha. En julio de 2020, Begoña Gómez, que era ya codirectora del Master en Fundraising de captación de fondos públicos europeos y privados, emitió dos cartas de recomendación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next SLU, controlada por Barrabés, y The Valley Digital Business School.

Apenas unas semanas después, el 5 de agosto de 2020, la UTE se presentó a tres licitaciones de Red.es, resultando adjudicataria en todas ellas, entre otros muchos licitadores, por contratos que sumaron un importe de 10,2 millones, impuestos incluidos. La Fiscalía Europea está investigando ahora este contrato por si pudiera haberse financiado con fondos europeos. En la Plataforma de Contratación del Sector Público, el expediente indica estar financiado por "otros fondos europeos", no obstante, en el contrato no figura como tal explícitamente. Según publicó The Objective, a iniciativa precisamente de Begoña Gómez, Pedro Sánchez se reunió en el Palacio de la Moncloa con Carlos Barrabés en el verano de 2020 con el obejtivo de estudiar la forma de canalizar los fondos por aprobar, o recién aprobados, provenientes de la Unión Europea. Ante la petición de los fiscales europeos, el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, ha remitido ahora toda documentación respectiva a los contratos y las adjudicaciones realizadas a la Fiscalía Europea.

Citación el 5 de julio

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, tendrá que declarar como investigada en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios el próximo 5 de julio. El magistrado Peinado la ha citado para que dé explicaciones sobre los contratos adjudicados al empresario Carlos Barrabés con su intermediación, entre otros, por Red.es.

El juez ha aplazado asimismo al próximo 16 de junio las declaraciones de testigos que tenía programadas para hoy jueves día 6 al atender a las peticiones de varias defensas, entre ellas la de la propia Gómez. Los abogados de la esposa de Pedro Sánchez alegaron la coincidencia de las citaciones con otros compromisos judiciales, como el litigio a los actores Imanol Arias y Ana Duato. Este periódico ha tenido acceso al auto del juzgado, donde el juez Peinado acusa al representante del Ministerio Fiscal de actuar con una "diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente" al interponer un recurso de Apelación directo en la Audiencia Provincial de Madrid. La desestimación del tribunal de justicia madrileño justifica para el magistrado, según recoge el documento, "esa aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada, Begoña Gómez Fernández".