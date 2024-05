Qué es la deuda fantasma, la tendencia económica que crece en España y desaconsejan los expertos

La economía general de los consumidores de un país como Estados Unidos puede mostrar la realidad de lo que sucede hoy en día con el gasto y la acumulación de deudas entre la población, tal y como ha dejado claro el analista y economista especializado Tim Quinlan, que ha mostrado su preocupación por el crecimiento de la conocida como 'deuda fantasma'.

La deuda fantasma son aquellas cantidades de dinero menores que, en ocasiones, ni siquiera se tienen en cuenta, sobre todo, en referencia a las técnicas de venta que consisten en un "compra ahora, paga después", también conocidas como BNPL (buy now, pay later, por sus siglas en inglés).

Estas deudas fantasmas que acumulan los consumidores, en un principio, no se tienen en cuenta, ya que las plataformas que llevan a cabo estas formas de venta no informan de estos créditos que suponen, temporalmente, impagos y, por tanto, no quedan registros de ello en las agencias o entidades de crédito.

De este modo, el economista se ha referido, tal y como recoge el medio especializado Fortune, a esta deuda fantasma como un factor que se pasa por alto en las economías del país, atendiendo a que son muchos los consumidores que compran productos, algo que contribuye al crecimiento de la economía, pero no se tiene en cuenta que no pagan el coste total en el momento de la venta.

Lo que esto produce es que el pago de estos productos adquiridos por los consumidores se demoren en un largo periodo de tiempo e, incluso, vaya aumentando la deuda poco a poco debido a los intereses, las tarifas de servicio u otras condiciones del crédito. De hecho, estas

"El problema con esto, al menos para los economistas, es que las plataformas BNPL más grandes a menudo se niegan a compartir los patrones de compra de sus clientes con algunas agencias de crédito, preocupadas de que la actividad de sus clientes pueda, en última instancia, reducir su puntaje crediticio", informan.

El crecimiento de la deuda fantasma

"La gente necesita ser más consciente del riesgo de BNPL", explica Quinlan, ya que esta falta de información sobre la deuda fantasma supone un agujero de 700.000 millones de dólares en gasto de los consumidores de los que no se tiene constancia.

En concreto, en el año 2024, tal y como se estima desde Juniper Research, las transacciones de plataformas BNPL suman un total de 334.000 millones de dólares, aumentando hasta 687.000 millones de dólares en 2028, lo que refleja un crecimiento del mercado del 105% y confirma la tendencia de los consumidores a comprar cada vez más a través de este tipo de plataformas.

Un dato en referencia a este tipo de consumo y las consecuencias de la deuda fantasma es que casi un tercio de los clientes de estas plataformas de "compra ahora, paga después" tenían que pedir un segundo crédito a otro prestamista para pagar el anterior dentro del plazo establecido, agravando así su endeudamiento.