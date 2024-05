Bajo el lema "Por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios", los principales sindicatos, CCOO y UGT, salen este primero de mayo a la calle para pedir al Gobierno que continúe afrontando reformas. Un guante que recoge la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ya ha afirmado que el acuerdo con los agentes sociales para reducir la jornada laboral tiene que estar "antes del verano" y que, por tanto, hay que avanzar en él "muy rápidamente" en estos meses.

Díaz ha señalado que le gustaría que el acuerdo fuera con sindicatos y patronal, pero ha insistido en que la rebaja del tiempo de trabajo se hará sin CEOE si ésta no quiere sumarse al acuerdo. "Estamos a la espera de un debate que tiene, como siempre, muy sugerente, la patronal española acerca de si quiere formar parte de ese acuerdo o no, porque lo que es evidente es que hoy no discute nadie el acierto de esta medida", ha dicho Díaz.

En este sentido, la ministra ha asegurado que "todos los institutos demoscópicos" apuntan a que se trata de "la medida más valorada por la ciudadanía, vote a quien vote". La vicepresidenta ha defendido que la reducción de jornada también contribuirá a mejorar la productividad, un indicador en el que España presenta un diferencial negativo con Europa.

"Esta es la legislatura del tiempo para la vida y, sin lugar a dudas, me gustaría que el acuerdo sea tripartito. Si no lo fuera, pues que sea bipartito y con un objetivo: la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores en un acto único con el alcance de la reducción de la jornada el año que viene a 37,5 horas semanales", ha indicado.

La ministra ha recordado que esta negociación incluye también la modificación del registro horario "para que en directo, al minuto", se puedan comprobar las horas reales que se trabajan en España, pues el mayor número de infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo tiene que ver, precisamente, con las horas de trabajo.

"Hemos reducido las horas extraordinarias a la mitad pero se siguen haciendo 3 millones de horas extras a la semana que tienen que ser reducidas y que están empeorando la vida de la gente", ha denunciado.