Sánchez no dimite: "He decidido seguir"

Pedro Sánchez seguirá al frente del Gobierno, añadiendo un capítulo más a seis años de resistencia al frente del Ejecutivo español. El líder socialista decide mantenerse al frente de La Moncloa, tras cinco días de reflexión en el que España ha vivido en vilo, ante la incertidumbre en torno a la gobernabilidad del país. "He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España", ha anunciado durante su comparecencia, en la que no ha puesto sobre la mesa ninguna medida, ni acción para evitar lo que ha calificado como "degradación de la vida publica", en relación al acoso mediático a su familia.

El proceso de reflexión de Sánchez -no obstante- ha conseguido unir a todos los partidos a la izquierda, que durante las últimas horas no han dejado de empeñarse en evitar la renuncia. En especial los suyos. El PSOE tomó -el sábado- las puertas de Ferraz en un intento desesperado de conmover al socialista, en un grito de unidad y apelando al dique que Sánchez representaba frente a la ofensiva ultraderechista. Una movilización que -según Sánchez- ha decantado su decisión del lado de su permanencia. A pesar de que el socialista no ha concretado medidas para evitar la "degradación de la vida pública", fuentes socialistas -afirman- que Sánchez combatirá con las reglas democráticas el asedio contra su esposa, Begoña Gómez. "Mi mujer y yo sabemos que esto no parará, llevamos diez años sufriéndola, pero podemos con ella", dijo el presidente del Gobierno.

En este sentido, Sánchez ha afirmado que su decisión "no es un punto y seguido, es un punto y aparte", ha dicho. En concreto, el jefe del Ejecutivo ha apuntado directamente a la información "falsa" que cerca a su entorno. "Si obligamos a las víctimas de esas mentiras tengas que defender su inocencia, si permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia", ha apuntado con la intención de extender la reflexión que ha concluido con la decisión anunciada hoy.

La continuidad del jefe del Ejecutivo aporta algo de certidumbre tras unos días de inquietud constante, mantiene el equilibrio parlamentario tejido en la investidura de Sánchez, pero despierta la desconfianza de sus socios de Gobierno. Los de Yolanda Díaz se han mostrado molestos por la ausencia de noticias sobre la gobernabilidad de España.

El líder del PP, Núñez Feijóo, tiene previsto comparecer durante los próximos minutos desde Génova con la intención de reaccionar al anuncio del presidente. "Es pasado, decida lo que decida", dijo Núñez Feijóo este domingo. Durante los últimos días, el jefe de la oposición ha acusado al líder del PSOE de "secuestrar la nación", "protagonizar un espectáculo", o de "someter a España al bochorno internacional".

La incertidumbre y -posterior- permanencia de Sánchez en Moncloa ha estallado en la recta inicial de la campaña de unas elecciones catalanas removidas por el anuncio del presidente. El candidato del PSC, Salvador Illa, ha sido uno de los primeros en reaccionar a la decisión del socialista. "Esta es la mejor noticia para Cataluña. Una decisión valiente para recuperar la dignidad de la política y el compromiso para frenar a quienes intentan socavar nuestra democracia. ¡Adelante presidente!", ha dicho Illa a través redes sociales.

Pedro Sánchez anunció por carta el inicio de una reflexión sobre su continuidad el pasado miércoles, después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra su mujer, para investigar la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. La esposa del presidente del Gobierno es el objetivo de la denuncia de Manos Limpias en relación con el caso Koldo. El sindicato dirigido por Miguel Bernad reclama en la querella la citación como investigada a Begoña Gómez y solicita al juez que rastree posibles pruebas, como las cartas de recomendación firmadas por ella y todos los expedientes de las adjudicaciones que beneficiaron al empresario, así como que lleve a cabo otra serie de diligencias, entre ellas, la comparecencia de testigos.