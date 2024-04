El pluriempleo no da tregua y cierra el primer trimestre con un récord de casi 600.000 afectados

El número de ocupados españoles que tiene un segundo empleo se situó en el primer trimestre en 591.300, una cifra que supone un 7,9% más que hace un año y el máximo de la serie histórica para un arranque de año. Un récord impulsado por los asalariados, que se dispararon un 11,4%, hasta los 487.900 mientras los autónomos se redujeron un 5,5%.

En términos trimestrales las cifras no han sido ajenas al 'pinchazo' de la ocupación en el primer trimestre y han caído un 1,8%. Aunque hay que tener en cuenta que, por ahora, siguen el guion habitual: los datos del primer trimestre suelen ser inferiores a los del segundo y el cuarto trimestre, marcado por la campaña veraniega y la navideña, respectivamente.

Pese a estas fluctuaciones, la tendencia dibuja una línea claramente al alza que tras la pandemia se ha revelado como mucho más intensa de los que venía siendo en los años precedentes. De hecho, su incremento interanual del 7,9% supera con creces al del conjunto de la ocupación, que aumentó en un 2,9% interanual. ¿Pero cuál es el alcance de estos datos?

¿Es la causa la reforma laboral?

Uno de los debates persistentes sobre la reforma laboral es si ha aumentado la pluriactividad por el repunte de los contratos fijos discontinuos e indefinidos a tiempo parcial. Pero en este sentido, los datos de la EPA son poco concluyentes. Aunque los asalariados con un contrato fijo discontinuo contrato han crecido un 5,8% en el último año, hasta los 599.800, los asalariados han aumentado mucho más, un 11,3%.

Muchos expertos, como Fedea, apuntan a que los asalariados de este tipo buscarían un segundo empleo para complementar los periodos de 'inactividad', en los que no trabaja esperando recibir el llamamiento de la empresa. Pero las personas en esos supuestos de 'contrato sin trabajo', están dados de baja como afiliado a la Seguridad Social y la EPA los clasifica como parados o 'inactivos' (término que en este contexto se refiere a personas sin trabajo pero que no cuentan como parados por no buscar trabajo o no estar disponible). Por la misma esta de tres, si en este tiempo trabajan en otro empleo cuentan como ocupados, no pluriempleados.

¿Qué ocurre con los trabajadores a tiempo parcial? Los datos de la EPA no precisan el tipo de contrato (indefinido ordinario, fijo discontinuos o temporal) de los pluriempleados, pero tampoco la jornada, pese a que estos casos suelen achacarse a ocupados que trabajan menos horas de lo que quisieran. Es decir, lo que se denomina como 'subempleo'.

Lo que sí revela el Instituto Nacional de Estadística (EPA) es el número de personas en esta situación se encuentra en mínimos de la última década, con 1,6 millones de personas. Aunque siga siendo el dato más elevado de la Unión Europea.

Ante estos indicios, el alza del pluriempleo no es consecuencia de la reforma laboral si no del propio funcionamiento del mercado laboral. Su relativamente escaso peso en la ocupación (mucho menor del del subempleo, por ejemplo, que llega al 7,7%) muestra que es una práctica laboral que no se ejerce si existen otras alternativas.

Una explicación está en que no compensa el esfuerzo. De hecho, los datos del mercado de trabajo revelan que las horas medias de trabajo en esos segundos empleos ha caído al mínimo histórico, con un 12,2. Muy lejos de la media jornada más habitual y también de las horas que trabajan los subempleados, que llegan al 21,2%.

El efecto pluriempleo

Hay que tener en cuenta que el aunque peso de las personas con un segundo empleo es relativamente escaso en la radiografía del mercado laboral que dibuja la Encuesta de Población Activa (EPA), tienen mucho mayor peso en en los registros de afiliación, donde llegan al 4%. Aunque en ese caso no reflejan número de individuos, sino de relaciones laborales.

Como cada una se recoge con un código de cuenta de cotización diferente, con independencia de que la firme la misma persona, el resultado de este 'efecto pluriempleo' es que los registros de la Seguridad Social cuentan más afiliaciones que personas trabajando. Se estima que este 4% de afiliaciones que corresponden a un segundo empleo puede rondar las 800.000 aunque el Gobierno no ha publicado la cifra exacta para 2023.

Teniendo en cuenta que la EPA detecta a 591.300 pluriempleados y si aceptamos que todos se han dado de alta en Seguridad Social para su empleo secundario, la diferencia con las afiliaciones 'extra' implica que un 35% de ellas corresponde a personas con un tercer o incluso cuarto empleo.