'Foment' pide al Gobierno todos los datos sobre las balanzas fiscales

Foment del Treball ha reclamado al Gobierno central todos los datos sobre las balanzas fiscales. Los públicos y los no publicados. Según la patronal, la Comisión de Trabajo sobre Balanzas Fiscales, configurada por la misma entidad hace tres semanas y reunida este miércoles por primera vez, no puede realizar su trabajo porque "no están al alcance todos los vectores que permiten realizar una tarea científica adecuada".

Esta comisión, como explica la misma patronal, tiene el objetivo de "establecer el cálculo de los balances fiscales de Cataluña con la Administración central" y está compuesta por un grupo de "expertos de renombre" en el mundo de la investigación y la docencia. Según argumenta Foment, calcular estas balanzas es un aspecto clave de cara al debate público y académico sobre la salud de la competitividad de la economía regional y estatal.

Posible déficit fiscal

El actual modelo fiscal catalán ha sido objeto de debate recientemente por la propuesta de reforma planteada por el Govern y que, entre otras cuestiones, pide recaudar el 100% de los tributos que se recaudan y se generan en la región, frente al 9% actual.

La comisión de la patronal quiere determinar con exactitud, en palabras de Josep Sánchez Llibre, su presidente, "el flujo económico entre comunidades y, si es posible, determinar cuáles son los déficits que hay entre las diferentes administraciones autónomas con la administración del Estado".

Sobre la situación fiscal de la región también se refirió Foment el pasado 9 de abril con la presentación de las conclusiones del Libro Verde de la fiscalidad en Cataluña. Este proponía 80 medidas, entre ellas la supresión del impuesto de patrimonio o la reducción fiscal sobre la vivienda, para hacer de Cataluña la "locomotora de la economía española".

Cabe recordar que Cataluña es la comunidad autónoma española con un mayor número de impuestos propios, con un total de 11, hecho que, según la patronal, supone un "infierno fiscal" para las empresas, que perciben una imagen de inseguridad jurídica, y para las familias, con una capacidad reducida de ahorro.

La Comisión de Trabajo sobre Balanzas Fiscales ha contado en su primera reunión con la presencia del mismo Josep Sánchez Llibre, que la ha presidido, y de personalidades como el economista Jordi Alberich, así como Salvador Guillermo, director de Economía de la patronal; Manuel Silva, abogado; Valentí Pich, consejero de la presidencia de Foment; Guillem López Casasnovas, catedrático de la UPF; Juan Corona, rector de la Universitat Abat Oliba CEU y director del Instituto de la Empresa Familiar; Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea); Rosa Nonell, profesora de la UB; y Maite Vilalta, doctora de la UB.